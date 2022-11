MasterChef Italia 11, stasera la nona puntata: le anticipazioni

Il nono appuntamento con “MasterChef Italia 11”, in onda oggi 25 novembre su TV8, inizia con una Mistery Box incentrata sull’acqua di mare. Ancora più temibile è però il successivo Pressure Test, dominato dalla pasticceria di Iginio Massari. Il difficile Skill Tes, protagonista del secondo episodio serale, ha come tema la trasformazione degli elementi.

MasterChef Italia 2022: anticipazioni del 25 novembre 2022

L’eliminazione di Dalila ha lasciato, sul finire della scorsa puntata, tutti senza parole. Tra le favorite per il titolo finale, Dalila ha fatto comprendere che nessuno è al sicuro e, a partire da questa settimana, la concentrazione dei concorrenti deve essere ancor maggiore. La mystery box che apre la serata di “MasterChef” del 25 novembre, vede i cuochi amatoriali intenti a cucinare un piatto utilizzando l’acqua di mare. Chi saprà donare al risultato finale un degno equilibrio vincerà la prova ed avrà un vantaggio nel temuto Pressure Test, quello di pasticceria. Il grande maestro Iginio Massari porterà tre diversi dolci: tortine monoporzione di bavarese alla vaniglia ricoperte di glassa a specchio a forma di goccia (difficoltà medio-bassa), a forma di gemma (difficoltà medio-alta), a forma di intreccio (difficoltà alta). Il concorrente peggiore dovrà abbandonare per sempre la cucina dello show, in una gara piena di colpi di scena.

L'episodio successivo mette al centro della competizione un difficile Skill test dal tema "la trasformazione degli elementi" e illustrato dallo chef Terry Giacomello. Il primo step è dedicato alla liofilizzazione, dove l'estetica avrà un importanza di rilievo; il secondo step è dedicato all'osmosi, ed sarà qui obbligatorio ottenere un gusto appropriato alle esigenze; il terzo step ha come motivo conduttore la denaturalizzazione della fibra. Il risultato finale dovrà avere senso estetico e gusto appropriato alla trasformazione delle materie.

Alla fine dei giochi, i giudici Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli annunceranno il nome del concorrente eliminato.

Dove vedere “Masterchef Italia 11” (25 novembre 2022)

La nona puntata di “MasterChef Italia 11” va in onda venerdì 25 novembre su TV8 a partire dalle 21.30. Gli episodi del programma sono visibili anche in live streaming e on demand, sul sito web del canale.