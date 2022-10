MasterChef Italia 11, stasera la terza puntata: le anticipazioni

Tv8 trasmette in chiaro la terza puntata di MasterChef Italia 11. Dopo le fasi preliminari, tra live cooking e prove di abilità, i concorrenti selezionati possono adesso entrare nella cucina del talent show. Nel primo episodio saranno alle prese con la Mystery Box e l’Invention Test, mentre nel secondo affronteranno la prima esterna stagionale. Di seguito, tutte le anticipazioni della puntata del 14 ottobre.

MasterChef Italia 2022: anticipazioni della terza puntata

Continua la messa in onda dell’undicesima stagione di MasterChef Italia: dopo la prima tv assoluta su Sky, TV8 sta trasmettendo per la prima volta in chiaro le puntate di questa edizione. In onda il 14 ottobre, la terza puntata del programma è tra le più importanti della prima fase: dopo i live cooking, le prove di abilità e le sfide finali, i concorrenti selezionati possono finalmente entrare nella cucina di MasterChef.

Il cast definitivo di questa edizione è così composto: Andrea, Andrealetizia, Anna, Bruno, Carmine, Christian, Dalia, Elena, Federico, Giulia, Lia, Mery, Mime, Nicholas, Nicky, Pietro, Polone, Rita, Tina, Tracy. A giudicare le prove, dispensare utili consigli ma anche evidenziare gli errori più palesi, sono i tre insostituibili giudici, ovvero gli Chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Schierati in postazione, in questa puntata i concorrenti debuttano con la Mystery Box dal tema “le favole”. Gli ingredienti che possono utilizzare per cucinare il loro primo piatto sono: briciole di pane, funghi, fagioli, triglie, zucca, raperonzoli, fegato di cinghiale, piselli, maccheroncini e pernice. La persona che vince questa prova ha un grande vantaggio nello step successivo, quello dell’Invention Test. L’ospite della puntata, la chef Marie Robert, presenta una terrina di lepre con bonsai di fragole. Dopo il verdetto dei giudici, assistiamo al secondo episodio, incentrato sull’esterna: l’ambientazione è quella della Villa Reale di Monza, e la prova è quella di pasticceria.

Una squadra deve preparare dei dolci al cucchiaio, l’altra dolci al forno. A giudicarli ci sono 31 importanti pasticcieri. Al termine della gara i componenti del team vincitore si salvano, mentre gli sconfitti dovranno tornare nella cucina di MasterChef per affrontare il temibile Pressure Test, al termine del quale uno o più concorrenti potranno essere eliminati.

Dove vedere “Masterchef Italia 11” in chiaro

La terza puntata stagionale di MasterChef va in onda venerdì 14 ottobre su TV8. Le puntate vanno in onda a partire dalle 21.30 e sono visibili anche in diretta streaming sul sito web della rete.