MasterChef Italia 11, da stasera su TV8: anticipazioni

Finalmente anche in chiaro “MasterChef Italia 11”, l’ultima edizione del talent show culinario che TV8 trasmette in prima serata a partire dal 30 settembre. Aspiranti concorrenti provenienti da varie regioni italiane pronti a mettersi ai fornelli e a caccia dell’ambito grembiule. A giudicarli ritroviamo il prestigioso team composto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Masterchef Italia: anticipazioni dell’undicesima stagione

Andata in onda su Sky Uno dal 16 dicembre 2021 al 3 marzo 2022, l'undicesima edizione del talenti culinario "Masterchef Italia" approda il 30 settembre in prima serata su TV8. Si tratta del primo passaggio in chiaro di un programma che mantiene sostanzialmente immutata la propria formula. Innanzitutto ritroveremo l'ormai collaudato terzetto di giudici: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Al solito esigenti, sproneranno i concorrenti (anche i più bravi) per ottenere costanti miglioramenti, obbligatori per andare avanti nella gara. Formata da dodici puntate, ognuna composta da due episodi, questa edizione si apre con i live cooking, necessari per guadagnare gli ambitissimi grembiuli, pass per entrare nella cucina di MasterChef. Nei primi due episodi ogni aspirante concorrente deve preparare un piatto da lui scelto. Gli alimenti sono quelli disponibili nella dispensa, ma l'esecuzione e le tecniche di cottura dovranno essere farina del suo sacco.

Ognuno dei partecipanti deve ricevere almeno due sì (su tre) per accedere allo step successivo, ovvero quello delle tecniche, porta d'accesso alla gara vera e propria. Ciascuno dei tre giudici può giocarsi un jolly, che consiste nel firmare il grembiule di uno degli aspiranti concorrenti da lui ritenuto talentuoso ma che non è riuscito ad andare oltre un singolo "sì". Coloro che riceveranno la firma possono accedere alla prova delle tecniche. Gli aspiranti concorrenti sono tantissimi: qualcuno mostrerà fin dal principio abilità non comuni; altri, pur acerbi, faranno intravedere capacità; infine, non mancherà qualcuno che paleserà tutti i propri limiti.

Dove vedere “Masterchef Italia 11” in chiaro (dal 30 settembre 2022)

A partire dal 30 settembre TV8 propone l’undicesima stagione di “Masterchef Italia”. Le puntate vanno in onda a partire dalle 21.30 e sono visibili anche, in diretta streaming, sul sito web della rete.