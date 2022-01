Masterchef Italia: alla sfida etnica eliminata Anna, Christian e Bruno a rischio

Riapre la cucina di Masterchef Italia: ieri in onda su Sky Uno la challenge con prodotti mediorientali e la gara in esterna a Trieste. Sotto gli occhi dei severi giudici Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Canavacciuolo, gli aspiranti chef sono stati messi a dura prova. Eliminata Anna, settimana prossima rischiano Christian e Bruno.

Giunto alla sua undicesima edizione, Masterchef Italia è in onda il giovedì su Sky Uno a partire dalle 21:15.

Masterchef Italia: riassunto prove ed eliminati

Due nuovi episodi di Masterchef ieri in prima serata su Sky Uno. Nel corso della prima puntata, i concorrenti si sono cimentati in prove dai sapori etnici. La Mystery Box è stata vinta dal giovanissimo Carmine, che all’Invention Test ha avuto il vantaggio di assegnare la preparazione di un tipo di pane mediorientale a ogni aspirante chef. Ospite della prova la scrittrice Anissa Helu, libano-siriana esperta di cucina islamica, che si è aggiunta alla giuria. Anna, privata dello strumento necessario per l’impasto del pane, è stata giudicata la peggiore, e ha dovuto lasciare la cucina di Masterchef. Nutrizionista, durante il cooking show Anna si è sempre distinta per la sua passione per lo sport e la cucina light. Si sono salvati invece all’ultimo respiro Polone e Christian.

La cucina di confine è stata il tema della seconda puntata, che ha visto i cuochi dividersi in due squadre (brigata rossa, capitanata da Tracy, e blu, con Federico capitano) per la prova in esterna nella città di Trieste. In questo crocevia di prodotti friulani, austriaci e sloveni, le due brigate hanno dato vita a menù ricco di tradizioni gastronomiche diverse. A vincere la sfida è stata la squadra rossa per soli due voti. I membri della brigata blu hanno così dovuto affrontare il Pressure Test, tenutosi per la prima volta in esterna. La prova si è rivelata più dura del previsto soprattutto per Bruno e Christian, che non aveva mai affrontato la preparazione delle cozze per il “pedocio de Trieste”. Settimana prossima scopriremo chi dei due verrà eliminato.

Masterchef Italia: il format

Venti aspiranti chef si sfidano a colpi di fornelli per vincere Masterchef Italia e conquistare il titolo di grande chef (oltre alla possibilità di pubblicare un libro delle proprie ricette originali). Ogni settimana dovranno però soddisfare i tre esigenti giudici stellati Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo.

Masterchef Italia: dove vederlo

Masterchef Italia è in onda il giovedì in prima serata su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15, ed è visibile in streaming e disponibile on demand su Sky Go.