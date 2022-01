Masterchef Italia: tra prove di pesce e carne eliminati Bruno, Mery e Tina

È ripartita la gara tra aspiranti chef nella cucina di Masterchef Italia, classico appuntamento del giovedì di Sky Uno. Ieri sera in onda due nuove puntate ricche di prove inedite. Il livello di difficoltà è stato veramente elevato, e sono stati addirittura tre i concorrenti eliminati dal programma: scopriamo di chi si tratta. Giunto alla sua undicesima edizione, Masterchef Italia è in onda il giovedì a partire dalle 21:15.

Le prove e gli eliminati

La serata si è aperta subito con un’eliminazione: l’esito del ballottaggio tra Bruno e Christian – rimasto in sospeso settimana scorsa – è costato il posto al primo, che ha dovuto salutare i colleghi cuochi e i giudici Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Senza pause, si è immediatamente passati a una nuova Golden Mystery Box, costruita sulla dicotomia “diavolo” e “acqua santa”, ossia sui sapori forti o più delicati. Salvi i sei migliori, il tasso di difficoltà della prova successiva è stato però veramente altissimo: i cuochi si sono cimentati nella riproduzione di due piatti di Lele Usai, una stella Michelin con il ristorante “Il Tino” a Fiumicino. Ospite della serata, chef Usai ha presentato i suoi “pesce di roccia” e “Nautilus”, piatti di pesce di complicatissima preparazione. Al termine della sfida, infatti, sono stati molti i concorrenti a rischio. Mery è stata giudicata la peggiore e ha dovuto lasciare la cucina di Masterchef, dopo essersi coraggiosamente tolta il grembiule di propria sponte, delusa e insoddisfatta del suo risultato. La seconda puntata della serata è stata all’insegna della tecnica, con gli aspiranti chef impegnati in un complesso Skill Test. Il fil rouge della prova è stata la preparazione della carne, proposta in tre diverse modalità: una tartare, un filetto alla Wellington e una millefoglie di lingua di chef Cannavacciuolo. Al termine delle prime due prove sono rimasti in bilico Nicky Brian e Tina, ed è stata quest’ultima a pagare a caro prezzo un errore nella millefoglie.

Masterchef Italia: il programma

Venti aspiranti chef si sfidano ai fornelli per vincere Masterchef Italia e conquistare il titolo di grande chef e la possibilità di pubblicare un libro con le proprie ricette originali. Ogni settimana vengono giudicati dall’esigente giuria stellata composta da Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo.

Dove vederlo

Masterchef Italia è in onda il giovedì in prima serata su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15, ed è visibile in streaming e disponibile on demand su Sky Go.