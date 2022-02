Masterchef Italia: Elena e Federico eliminati, cinque cuochi in semifinale

In un’incredibile serata all’insegna del mistero e delle sorprese, sono state due le eliminazioni a Masterchef Italia, giunto ormai a un passo dalla finale. Vediamo cos’è successo e scopriamo una super novità per la semifinale di settimana prossima!

Recap episodi di ieri sera

Ad aprire la serata è stata una Mystery Box mai vista, così come l’ospite della prova Valerio Massimo Visintin, critico gastronomico del Corriere della Sera, noto per apparire in pubblico sempre mascherato per nascondere la propria identità ai ristoratori. I concorrenti hanno dovuto cercare di ricostruire una ricetta partendo da una sua recensione.

All’Invention Test sono arrivati invece tre ospiti ben noti a MasterChef Italia: Irene Volpe, Antonio Colasanto e Francesco Aquila, i finalisti e il vincitore della scorsa edizione. Gli chef hanno proposto tre piatti da riprodurre. Al termine della sfida, è stata Elena a doversi sfilare il grembiule e lasciare il programma.

La Prova in Esterna si è tenuta nel suggestivo sfondo del prestigioso Museo del Novecento di Milano. La sfida ha omaggiato tre grandi Maestri della cucina del secolo scorso (Eugènie Brazier, Gualtiero Marchesi e Ferran Adrià), richiedendo la rielaborazione di alcuni dei loro piatti in chiave moderna. Al Pressure Test successivo, Federico è stato eliminato.

Settimana prossima la semifinale: concorrenti e ospiti

Per Elena e Federico il percorso a MasterChef Italia si è interrotto a pochi metri dal traguardo più ambito; giovedì prossimo saranno così Carmine, Christian, Lia, Nicky Brian e Tracy a giocarsi l’ingresso in finale. Come sempre, però, dovranno convincere i giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonio Cannavacciuolo.

Super ospite della semifinale sarà Matteo Berrettini, campione italiano di tennis, che vedremo in un ruolo totalmente inedito.

Dove vedere Masterchef Italia in tv

Masterchef Italia è in onda il giovedì alle 21:25 su Sky Uno (canale 108) ed è disponibile in streaming e on demand su Sky Go e NOW.