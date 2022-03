Masterchef Italia, stasera la finale: chi vince, streaming e ospiti

L’undicesima edizione Masterchef Italia giunge al suo atto finale. Carmine, Christian, Lia e Tracy si contendono il titolo di nuovo MasterChef italiano, 100mila euro in gettoni d’oro, un corso di alta formazione presso ALMA (Scuola internazionale di cucina italiana) e la possibilità di pubblicare un proprio libro di ricette.

L’appuntamento con la finale è oggi giovedì 24 febbraio su Sky Uno alle 21:15.

Masterchef Italia: la finale

L’atto finale di Masterchef Italia sarà ancora una volta all’insegna del talento e della creatività ai fornelli. Non mancheranno ovviamente emozioni, colpi di scena e ospiti illustri. I tre giudici Bruno Barberi, Giorgio Locatelli e Antonio Cannavacciuolo sono pronti a indossare l’abito delle grandi occasioni per eleggere l’undicesimo MasterChef italiano tra i 4 cuochi rimasti in gara, portati da loro stessi in finale dopo una lunga battaglia tra 20 aspiranti chef. Ai finalisti sarà chiesto di proporre un menù completo, che sappia riassumere il loro talento e il loro amore per la cucina. A un passo dal proprio sogno, chi si aggiudicherà questa edizione di Masterchef Italia?

Concorrenti finalisti e ospiti

I “Fantastici 4” che prenderanno parte al gran finale di Masterchef sono Carmine, studente liceale salernitano di 18 anni eletto “primo della classe” dal suo “prof.” Bruno Barbieri, Christian, 20enne piemontese studente di ingegneria chimica alimentare affetto dalla sindrome di Asperger, Lia, bancaria 30enne di Verona dotata sempre di grande determinazione, e Tracy, 28enne nata in Nigeria e da 15 anni in Italia, dove fa la cameriera di sala.

Ospiti della serata saranno Enrico Crippa, chef tristellato di “Piazza Duomo” ad Alba (Cuneo) e Andreas Caminada, chef del risorante Schloss Schauenstein, anch’esso tre stelle Michelin.

Dove vedere la finale stasera in tv (giovedì 3 marzo)

La finale di Masterchef Italia è in onda oggi in prima serata alle 21:25 su Sky Uno (canale 108) e sarà visibile in streaming e disponibile on demand su Sky Go e NOW.