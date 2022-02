Masterchef Italia, in una serata da incubo tolgono il grembiule Mime e Polone

Ieri a Masterchef è arrivato il temutissimo appuntamento con la sfida di pasticceria super tecnica di Iginio Massari, a cui è seguito lo Skill Test dello “chef scienziato” Terry Giacomello, in una serata che ha messo in crisi tutti gli aspiranti chef. Scopriamo cos’è successo e chi è stato eliminato. Masterchef Italia va in onda il giovedì su Sky Uno a partire dalle 21:15.

Gli episodi di ieri: recap, prove ed eliminazioni

La Mystery Box che ha aperto la serata ha messo alla prova la creatività dei 9 cuochi rimasti in gara. Tema della sfida era infatti l’acqua di mare, da utilizzare al meglio per dar vita a un piatto che ne esaltasse l’aroma e la salinità. Ad aggiudicarsi la sfida è stato il giovane Carmine. È poi scoccata l’ora della prova di pasticceria del Maestro Pasticcere Iginio Massari, autentico “spauracchio” dei concorrenti per la difficoltà delle preparazioni dei suoi dolci. Anche quest’anno, Massari non ha certo abbassato l’asticella, proponendo tre varianti di tortine di bavarese complicatissime da realizzare. La tortina migliore è risultata quella di Nicky Brian, mentre la peggiore è stata quella presentata da Polone. Dopo essersi salvato tante volte all’ultimo, questa volta l’addetto alla sicurezza 34enne di Anzio (Roma) ha dovuto sfilarsi il grembiule e abbandonare la cucina di MasterChef Italia. Per gli aspiranti chef, tuttavia, lo scoglio successivo non è certo stato da meno: uno Skill Test sulla trasformazione degli ingredienti, proposta da Terry Giacomello, lo “chef scienziato”. Liofilizzazione, osmosi e denaturalizzazione della fibra: i tre step della sfida sono stati un crescendo di complessità, e alla fine è stata Mime a pagare a caro prezzo con l’eliminazione. Guida turistica e interprete 47enne nata a Kawasaki e residente a Firenze, la giapponese era uno dei personaggi più amati, sempre pacata e col sorriso sulle labbra.

Dove vedere Masterchef Italia

Masterchef Italia è in onda ogni giovedì in prima serata su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15, ed è visibile in streaming e disponibile on demand su NOW e Sky Go.