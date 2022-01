Masterchef Italia, le anticipazioni dei due nuovi episodi in onda oggi su Sky Uno

Riprende la sfida degli aspiranti chef nella cucina di Masterchef. Sotto gli occhi dei severi giudici Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Canavacciuolo, non mancheranno i colpi di scena in queste due nuove puntate.

Giunto alla sua undicesima edizione, Masterchef Italia è in onda giovedì 20 gennaio su Sky Uno a partire dalle 21:15.

Masterchef Italia, recap: dove eravamo rimasti

Riprodurre fedelmente i piatti dei giudici stellati Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Canavacciuolo non è stato un compito facile per gli aspiranti cuochi. Negli episodi precedenti è stato così eliminato Andrea, tradito dal merluzzo con lenticchie di chef Locatelli. Dopo l’esterna in Trentino Alto-Adige, è stata invece un’omelette a costare caro al giovane Nicholas, che ha dovuto togliersi il grembiule e lasciare la cucina di Masterchef.

Masterchef Italia: anticipazioni nuova puntata

Questa sera sarà protagonista la cucina etnica, con una Mystery Box all’insegna dell’incontro tra culture diverse e con un Invention Test dedicato ai prodotti mediorientali. Ospite un luminare della cucina del posto. Si tornerà poi in esterna, per scoprire la cucina di confine nella città di Trieste, nella sfida tra brigate che porterà a un Pressure Test molto particolare.

Masterchef Italia: il format

Venti aspiranti chef si sfidano a colpi di fornelli per vincere Masterchef Italia e aggiudicarsi l’ambito premio in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare un libro delle proprie ricette originali, oltre a un corso di cucina presso l'Alma, la scuola internazionale di alta cucina italiana. Ogni settimana dovranno però soddisfare gli esigenti giudici con piatti unici, per non finire al Pressure Test e rischiare l’eliminazione.

Masterchef Italia, due nuovi episodi: dove vederlo giovedì 20 gennaio

Masterchef Italia è in onda stasera in prima serata su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15, ed è visibile in streaming e disponibile on demand su Sky Go.