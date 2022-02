Stasera la semifinale di Masterchef Italia: ospite Matteo Berrettini

Serata “stellare” in occasione della semifinale di Masterchef Italia: dalla stella del tennis Matteo Berretini alle tre stelle Michelin del ristorante Da Vittorio della famiglia Cerea, le prove di oggi stabiliranno chi saranno i finalisti di questa stagione.

L’appuntamento è oggi giovedì 24 febbraio su Sky Uno a partire dalle 21:15.

Anticipazioni nuove puntate: le prove

I cinque concorrenti rimasti in gara vedono il traguardo finale sempre più vicino: a un passo dalla realizzazione del sogno di una vita, dovranno dare fondo a tutte le proprie energie per giocarsi uno dei tre posti della grande sfida finale. La strada per diventare l’undicesimo MasterChef italiano passa però dalla semifinale di stasera, ricca di nuove prove sempre più dure ed emozionanti. Tra Mystery Box “di riparazione” e Invention Test, in questa serata stellare i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ospiteranno nella cucina di Masterchef Matteo Berrettini, che vedremo in un ruolo del tutto inedito e sorprendente. Seguirà poi l’ultima Prova in Esterna, che vedrà gli aspiranti chef entrare nella straordinaria cucina tristellata del ristorante Da Vittorio della famiglia Cerea, tre Stelle Michelin e tempio della cucina italiana a Brusaporto (Bergamo).

Masterchef: giudici e concorrenti

I cinque cuochi che si giocano l’accesso alla finale del cooking show sono Carmine, studente salernitano di soli 18 anni, Christian, 20enne piemontese studente di ingegneria chimica alimentare affetto dalla sindrome di Asperger, Lia, bancaria 30enne di Verona, dotata sempre di grande determinazione, Nicky Brian, nato a Roma 28 anni fa da una famiglia originaria dello Sri Lanka, e Tracy, 31enne nata in Nigeria e da 15 anni a Verona, dove fa la cameriera.





Dove vederlo stasera in tv (giovedì 24 febbraio)

Masterchef Italia è in onda oggi in prima serata alle 21:25 su Sky Uno (canale 108) ed è visibile in streaming e disponibile on demand su Sky Go e NOW.