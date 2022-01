Masterchef Italia: stasera una nuova Golden Mystery Box, ospite Lele Usai

Si riaccendono i fornelli della cucina di Masterchef. I giudici Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo decideranno chi eliminare tra Bruno e Christian, rimasti in sospeso settimana scorsa. Per gli aspiranti chef seguiranno poi complicate sfide sul pesce e un arduo Skill Test sulle preparazioni della carne.

Masterchef Italia è in onda oggi giovedì 27 gennaio su Sky Uno a partire dalle 21:15.

Recap, anticipazioni e ospiti nuove puntate

Dopo l’eliminazione di Anna, restano a rischio Bruno e Christian. I due sono stati giudicati i peggiori del Pressure Test di Trieste di giovedì scorso, e non appena rientreranno in cucina scopriranno chi dovrà lasciare il programma. La gara riprenderà immediatamente con una difficile Golden Mistery Box, che presenterà ingredienti forti come l’aringa salata, il peperone rosso e il formaggio francese, ma anche sapori delicati come quelli dell’ombrina e della salicornia. Spetterà ai cuochi trovare il giusto equilibrio e proporre un piatto che richiami il mare. Ospite della prova sarà chef Lele Usai, stella Michelin con il ristorante “Il Tino” a Fiumicino e specializzato nella trasformazione del pesce. Arriverà poi un nuovo Skill Test, costituito da tre impegnative prove tecniche preparate appositamente dai giudici sulla preparazione di prodotti di origine animale. I migliori si salveranno e potranno salire in balconata, i peggiori rischieranno l’eliminazione.





Masterchef Italia: il format e il Magazine

Ogni giovedì venti aspiranti chef si sfidano in cucina per convincere i giudici Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo e aggiudicarsi l’undicesima edizione di Masterchef Italia.

Dal lunedì al venerdì alle 19:45 appuntamento anche con Masterchef Magazine, la rubrica di approfondimento sul programma e i suoi concorrenti con sempre tanti chef d’alta cucina come ospiti.

Dove vedere i nuovi episodi stasera in tv (27 gennaio)

Masterchef Italia è in onda oggi in prima serata su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15, ed è visibile in streaming e disponibile on demand su Sky Go.