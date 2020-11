L’ex concorrente di Masterchef Junior è morto di cancro a 14 anni: l’addio di Gordon Ramsay

Ben Watkins, star della versione americana di Masterchef Junior, è morto a soli 14 anni dopo aver lottato contro una rara forma di cancro che lo aveva colpito alcuni mesi fa.

A dare l'annuncio della scomparsa Gordon Ramsay, lo chef e conduttore del cooking show che ha dedicato al ragazzino ritratto nella foto del suo post una toccante dedica: “Oggi abbiamo perso un maestro della cucina @masterchefjunior. Ben tu eri un cuoco casalingo di incredibile talento e un giovane ancora più forte. La tua giovane vita ha avuto così tante svolte difficili ma hai sempre perseverato. Ho adorato il nostro tempo a cucinare e ridere insieme sul set. Oggi ho il cuore spezzato, ho perso il mio piccolo amico, inviando tutto il mio amore alla famiglia di Ben Watkins con questa terribile perdita”.

Ben Watkins aveva conquistato il pubblico di Masterchef Junior diventando ben presto uno dei protagonisti più amati dal pubblico dello show americano. Nel 2017 Ben aveva deciso di partecipare al programma per realizzare il sogno di aprire una panetteria e un ristorante pochi mesi dopo la tragedia famigliare da cui era stato colpito quando il padre aveva sparato e ucciso la moglie per poi togliersi la vita. Poi, nei mesi successivi, al ragazzino era stata diagnosticata una forma di cancro molto rara e non ereditaria. “Dopo aver perso entrambi i suoi genitori nel settembre 2017, ci siamo meravigliati della forza, del coraggio e dell'amore per la vita di Ben", ha dichiarato lo zio di Ben che aveva cominciato a prendersi cura di lui dopo l'omicidio-suicidio dei suoi genitori: "Non si è mai e poi mai lamentato. Ben era e sarà sempre la persona più forte che conosciamo. Il nostro supereroe".

"È con grande tristezza che piangiamo la scomparsa di Ben Watkins, un amato membro della famiglia MasterChef Junior. Ben ha superato così tanto nella sua vita con un atteggiamento sempre positivo. Era un modello straordinario per gli chef di tutte le età e mancherà moltissimo a tutti in EndemolShine North America e FOX Entertainment": così la pagina ufficiale di Masterchef Junior sui social ha annunciato la scomparsa della piccola grande star.

It is with great sadness that we mourn the passing of Ben Watkins, a beloved member of the MasterChef Junior family. Ben overcame so much in his life with a remarkably positive attitude. pic.twitter.com/85bEehXlgM