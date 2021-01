MasterChef: è morto Alberto Naponi, ex concorrente protagonista della terza edizione

Lutto a MasterChef Italia: a 76 anni è morto Alberto Naponi, aspirante chef della terza edizione del talent culinario di Sky.

“È con grande dolore che salutiamo Alberto Naponi, aspirante chef della terza edizione di MasterChef Italia. Ciao Alberto”, si legge sulla pagina Facebook del programma che ha omaggiato così uno dei concorrenti più amati dell'edizione 2014 del reality. Tanti i messaggi di cordoglio scritti dai fan del programma che in queste ore stanno ricordando l’uomo per un’eleganza e una gentilezza che ha segnato la sua partecipazione al reality.

Alberto Naponi, cuoco cremonese 76enne, era diventato molto popolare grazie alla partecipazione al talent Masterchef e alle tante presenze successive in show cooking ed eventi sul territorio. Come racconta Cremona Oggi, Naponi era approdato a MasterChef quasi per caso: figlio di una ricca famiglia cremonese, i Baresi, proprietari di uno dei biscottifici più importanti d’Italia, ha avuto una vita avventurosa dopo che la famiglia era caduta in rovina e lui aveva iniziato a lavorare nei ristoranti. E lì iniziò a inventare dolci, come il pan torrone, il pan mostarda e altro.

(Di seguito un momento della partecipazione a MasterChef di Alberto Naponi)