La vita in diretta, Matano rischia il posto? Si fa il nome di un altro big in Rai

Confermato quest'anno, da solo, al timone del programma pomeridiano di Rai Uno, per il giornalista la prossima stagione traballerebbe

C'è un gossip che fa tremare 'La vita in diretta'. A lanciarlo è Alberto Dandolo, che nella sua rubrica sul settimanale Oggi parla di un Alberto Matano in bilico per la prossima stagione. Confermato quest'anno al timone del programma pomeridiano di Rai Uno, da solo, il giornalista potrebbe lasciare il posto a qualcun altro.

Sul piatto ci sarebbe Francesco Giorgino, che "pare abbia messo nel mirino un titolo molto forte". 'La vita in diretta', appunto. Il volto del Tg1 sarebbe sempre più orientato verso la conduzione, nonostante - sempre secondo Dandolo - a settembre avrebbe rifiutato 'Unomattina'. "Si sussurra che il noto mezzobusto sognerebbe un programma nel daytime di Rai Uno per la prossima stagione televisiva" scrive il giornalista, e Matano avrà già avuto più di qualche sussulto.

Alberto Matano e la polemica con Lorella Cuccarini a 'La vita in diretta'

Il posto a 'La vita in diretta' lo ha difeso coi denti Alberto Matano, che dopo la co-conduzione dello scorso anno con Lorella Cuccarini (finita malissimo) è tornato solo 'al comando' del programma. Su questa vicenda è stato detto di tutto, ma il giornalista ha sempre ribadito la sua completa buonafede nei confronti dell'ex collega, che al contrario lo ha definito un "maschilista" e "falso".