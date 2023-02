MasterChef Italia 12, stasera in tv la decima puntata: le anticipazioni

Il nuovo appuntamento con "MasterChef Italia 12" , in onda oggi 16 febbraio 2023 a partire dalle 21.15 su Sky Uno, ha come tema l’alta ristorazione e – dopo alcune complesse prove - ospita, nella seconda parte della serata, il grande chef Enrico Crippa.

MasterChef Italia: le anticipazioni del 16 febbraio 2023

Gli otto aspiranti Chef affrontano due nuovi episodi di “MasterChef Italia 12”. Più si va avanti, più il traguardo finale si avvicina. Le prove sono però sempre più difficili. Il livello tecnico si alza inesorabilmente e gli errori non sono più ammessi.

La Mystery Box che apre la puntata in onda oggi, 16 febbrio 2023, si basa sul cosiddetto “amuse-bouche”: si tratta di un piccolo boccone servito a inizio pasto prevalentemente nei ristoranti stellati. Una prova raffinata che porta i concorrenti ad un successivo Invention Test ancor più difficile: tema della prova è il “pre-dessert”, una portata piccola che viene servita prima del dolce principale, in modo da preparare il palato a gustare in modo ottimale il dessert.

Nel secondo episodio della serata sale in cattedra uno degli Chef italiani più importanti in assoluto: Enrico Crippa, 3 stelle Michelin con il ristorante Piazza Duomo d’Alba (a cui si è aggiunta la Stella Verde, per i grandi meriti nell’ambito della sostenibilità). L’estetica dei piatti di Crippa raggiunge livelli assoluti e lo Chef, per l’occasione, veste i panni di “commissario esterno” del nuovo Skill Test, prova tecnica per eccellenza del talent di Sky. Al termine dei giochi, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli emetteranno la sentenza, decidendo chi dovrà abbandonare la cucina di MasterChef.

Dove vedere MasterChef Italia (16 febbraio 2023)

La decima puntata di MasterChef Italia 12 va in onda oggi, giovedì 16 febbraio, su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono visibili anche in streaming su NOW - per gli abbonati al servizio - e on demand su Sky Go.