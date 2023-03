MasterChef Italia 12, stasera in tv la finale: le anticipazioni

Dodicesima e ultima puntata per "MasterChef Italia 12", in onda su Sky Uno oggi 2 marzo 2023 a partire dalle 21.15. I quattro aspiranti chef ancora in gara si sfidano in due episodi ricchi di prelibatezze, pathos ed emozioni. Alla fine dei giochi, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli proclamano il vincitore di questa edizione. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sulla serata.

MasterChef Italia: le anticipazioni del 2 marzo 2023

Arriva il momento più atteso di “MasterChef Italia 12”: dopo dure selezioni, Mystery Box, Invention Test, Pressure Test, Skill Test, esterne e incontri con ospiti straordinari i quattro aspiranti chef ancora in gara si cimentano nei due ultimi episodi stagionali del celebre talent show culinario targato Sky.

Innanzitutto scopriamo chi sono i magnifici quattro: Antonio Gargiulo detto “Bubu”, studente di 19 anni, nato a Vico Equense e cresciuto ma Cagliari; Edoardo Franco, 26 anni di Varese, disoccupato; Hue Dihn, 27 anni, nata in Vietnam, attualmente vive a Firenze e lavora come consulente per una società che sviluppa cooperazione tra aziende italiane e vietnamite; Mattia Tagetto, 37 anni, di Bolzano, gestisce una piccola enoteca.

Il primo episodio della serata ospita la chef tristellata Clare Smyth. Di origine irlandese e allieva di Gordon Ramsey, è conosciuta per il suo ristorante di Londra (quartiere Notting Hill) “Core by Clare Smyth”, 3 stelle Michelin. L'episodio decreta i tre protagonisti della finalissima, che presentano poi nell'ultimo atto stagionale il proprio menù degustazione ai tre giudici: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli; questi ultimi decretano, per finire, il dodicesimo MasterChef italiano.

Il vincitore si porta inoltre a casa 100.000 euro in gettoni d'oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi, l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, e la partecipazione al Workshop di Masterchef Academy creato in collaborazione con Destination Gusto.

Dove vedere MasterChef Italia (2 marzo 2023)

La dodicesima e ultima puntata di MasterChef Italia 12 va in onda oggi, giovedì 2 marzo 2023, su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono visibili anche in streaming su NOW (per gli abbonati al servizio) e on demand su Sky Go.