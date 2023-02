MasterChef Italia 12, stasera in tv la nona puntata: le anticipazioni

Il nono appuntamento con "MasterChef Italia 12" , in onda oggi 9 febbraio 2023 a partire dalle 21.15 su Sky Uno, ospita, in occasione della Mystery Box e del Pressure Test, lo chef Giancarlo Perbellini. Nel secondo episodio è prevista un'esterna all' NH Collection CityLife di Milano.

MasterChef Italia: le anticipazioni del 9 febbraio 2023

Ad inizio puntata vediamo entrare in Masterclass i dieci concorrenti ancora in gara. Un numero speciale per una serata piena di prove ed ospiti. Fin dalla Mystery Box la cucina si arricchisce di una importante personalità. Si tratta dello Chef e imprenditore Giancarlo Perbellini, uomo dallo straordinario curriculum: noto in Italia e nel mondo, in Italia ha dieci locali tra cui Casa Perbellini a Verona. Lo chef partecipa poi anche all’Invention Test, dove porta i suoi piatti di mare. Ma si sa, a MasterChef non ci si può mai rilassare e chi sbaglia va a casa.

Nel secondo episodio serale troviamo una esterna ambientata in uno spazio molto chic: si tratta dell' NH Collection CityLife di Milano. Qui gli chef amatoriali ancora in gara devono cucinare piatti provenienti da varie parti del mondo. Divisi in due brigate, vengono giudicati da temibilissime personalità: dieci Chef di fama mondiale provenienti da diverse nazioni. Terminata questa intensa sfida, la squadra sconfitta è costretta a tornare in cucina e ad affrontare il Pressure Test. L'eliminazione è dietro l'angolo: alla fine dei giochi Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli prenderanno la loro inappellabile decisione.