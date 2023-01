MasterChef Italia 12, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

I concorrenti di "MasterChef Italia 12" si troveranno per la prima volta al cospetto di una complessa Black Mystery Box. I superstiti del successivo Pressure Test parteciperanno poi al primo Skill Test stagionale, reso ancora più insidioso dalla presenza dello chef Davide Scabin.

MasterChef Italia: le anticipazioni del 5 gennaio 2023

La scorsa settimana i concorrenti della dodicesima edizione di "MasterChef Italia" sono per la prima volta entrati nella Masterclass. Se il battesimo personale è avvenuto mediante una Golden Mystery Box, la puntata di oggi, 5 gennaio, lì porrà al cospetto di una temibile Black Mystery Box che- dicono le anticipazioni - nasconde due ingredienti molto utilizzati della cucina mondiale. I peggiori della prova non sanno che li aspetta un Pressure Test immediato, dove i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli non faranno sconti a nessuno.

Il successivo episodio ha come fulcro il primo Skill Test stagionale, la prova tecnica per eccellenza di MasterChef. La sfida è strutturata in tre step: ognuno prevede dei salvataggi, che permetteranno ai concorrenti più bravi di salvarsi e volare in balconata. Al terzo step resteranno i partecipanti costretti a sudarsi il grembiule fino all'ultimo piatto. Ospite straordinario di questo episodi è lo chef Davide Scabin, 2 stelle Michelin e una cucina che ha fatto dell'innovazione la propria fortuna. Una presenza, questa, che metterà ulteriore pressione ai concorrenti, consapevoli di non poter fare una brutta figura in sua presenza.