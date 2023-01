MasterChef Italia 12, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

La gara di "MasterChef Italia 12" non conosce pause: oggi, 12 gennaio 2023, va in onda dalle 21.15 su Sky Uno la quinta puntata stagionale del talent culinario. Dalla Mystery Box all'esterna di Tropea, nota anche per una eccezionale cipolla rossa: ecco cosa ci propone la serata.

MasterChef Italia: le anticipazioni del 12 gennaio 2023

Le prove culinarie di "MasterChef Italia" continuano incessanti. I concorrenti della sedicesima edizione del talent culinario targato Sky non possono rilassarsi, anche perché le sorprese sono dietro l'angolo. Questo è ciò che accade anche nel corso della puntata in onda questa sera a partire dalle 21.15. Entrati nella Masterclass, troveranno la consueta Mystery Box, che stavolta non nasconderà gli ingredienti, ma persone a loro care e determinanti nel percorso verso la realizzazione di personali sogni. Le sorprese non finiscono qui: il successivo Invention Test, che decreterà l'eliminazione di un concorrente, vedrà tutti i partecipanti cucinare divisi a coppie.

Per il secondo episodio della serata, ritroveremo i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli e tutti i concorrenti a Tropea (Calabria), cornice della prova in esterna. Un luogo luminoso e dallo straordinario mare, nonché patria dell'eccezionale cipolla rossa. La brigata che uscirà sconfitta da questa prova dovrà affrontare il sempre temibile Pressure Test, che promette alta tensione. Alla fine dei giochi qualcuno dovrà togliere il grembiule e abbandonare definitivamente la cucina di MasterChef.