MasterChef Italia 12, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Dopo la prima puntata, andata in onda la scorsa settimana, continuano i Live Cooking della dodicesima edizione di "MasterChef Italia". Qualcuno ha già ricevuto il grembiule bianco, obbligatorio pass per accedere alla Masterclass; altri hanno indossato il grembiule grigio, che garantisce la possibilità di misurarsi con nuove prove, al termine delle quali i giudici decideranno i concorrenti meritevoli di varcare le soglie dell'ambita cucina.

MasterChef Italia: le anticipazioni del 22 dicembre

Sono ben nove i grembiuli bianchi che la scorsa settimana i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno assegnato ai cuochi amatoriali aspiranti chef. Altri concorrenti hanno invece ricevuto i grembiuli grigi, che permettono di accedere ad una fase successiva: ulteriori prove che danno la possibilità di varcare o meno le soglie dell'ambita cucina.



Nella puntata in onda oggi, giovedì 22 dicembre, vediamo innanzitutto gli ultimi Live Cooking, che vedono gli aspiranti chef preparare un piatto a loro scelta per convincere gli chef: quanti altri grembiuli bianchi assegneranno gli esigenti giudici? Con tre “si” si approda direttamente alla Masterclass, con soli due “si” si accede alle Sfide.



Ed è proprio incentrata sulle Sfide la seconda metà dell'odierna puntata. Tre step capaci di fornire ulteriori indicazioni sulle capacità dei concorrenti: le conoscenze tecniche ma anche il carattere ed il necessario sangue freddo di ognuno.

Sul finire della puntata sarà dunque ufficializzata la Masterclass definitiva della dodicesima edizione del più amato talent culinario della televisione.

Dove vedere MasterChef Italia (22 dicembre 2022)

Le puntate di MasterChef Italia vanno in onda il giovedì in prima serata su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15; e sono inoltre visibili in streaming su NOW (per gli abbonati al servizio) e on demand su Sky Go.