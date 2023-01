MasterChef Italia 12, stasera in tv la sesta puntata: le anticipazioni

Nuovo appuntamento con "MasterChef Italia 12" , in onda oggi, 19 gennaio 2023, a partire dalle 21.15 su Sky Uno. Da un' apparentemente semplice "comfort food" all'esterna ambientata alle Cascate delle Marmore. Scopriamo le anticipazioni di questa sera.

MasterChef Italia: le anticipazioni del 19 gennaio 2023

Il nuovo episodio della dodicesima edizione di "MasterChef Italia" si apre con un invito che potrebbe essere ingannevole: il tema è infatti quello del, "comfort food". Cosa c'è di meglio che trascorrere una serata in totale relax, allietata da cibi più adatti all'occasione? I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli non concedono però troppo riposo e celano all'interno dei "comfort food" delle trappole capaci di rendere ardui i giochi culinari. La Mystery Box che apre la serata è incentrata su alcune conserve molto speciali, create da rinomati chef nel corso della pandemia per Covid. Si passa poi ad un Invention Test soltanto apparentemente semplice. La pietanza protagonista della prova è il "supplì al telefono". Un cavallo di battaglia della tradizione romana, introdotto dall'ospite lo Chef Jacopo Mercuro, che con i suoi speciali supplì si è fatto conoscere in Italia ma anche all'estero. I concorrenti peggiori rischiano l'eliminazione dalla gara.

Per il secondo episodio della serata i giudici e i concorrenti di MasterChef affrontano una prova in esterna. Lo scenario è quello della Cascata delle Marmore. Ci troviamo nella parte umbra della Valnerina: la straordinaria e suggestiva cascata vanta un personale record: è difatti la più alta cascata artificiale d’Europa. Dal canto loro i concorrenti ancora in gara devono preparare un menu capace di sintetizzare la cucina più rappresentativa del territorio. I giudici sono per l'occasione 35 commensali ternani DOC. Tornata nella Masterclass, la brigata perdente deve, con il grembiule nero, affrontare un complicato Pressure Test, al termine del quale i giudici stabiliscono il nome del concorrente che deve definitivamente abbandonare la gara.