MasterChef Italia 12, stasera in tv la settima puntata: le anticipazioni

La settima puntata di "MasterChef Italia 12" , in onda oggi 26 gennaio 2023 a partire dalle 21.15 su Sky Uno, si apre con una Black Mystery Box e prosegue con un complicato Pressure Test. Nel secondo episodio è atteso il ritorno dello chef Jeremy Chan: i concorrenti affronterananno uno Skill Test dedicato ai "cinque sensi".

MasterChef Italia: le anticipazioni del 26 gennaio 2023

La nuova serata in compagnia della dodicesima edizione di "MasterChef Italia" apre le porte della Masterclass mettendo i concorrenti ancora in gara di fronte alla temutissima Black Mystery Box. Coloro che mostreranno delle capacità gustative adeguate potranno salire in balconata. Per tutti gli altri la strada si preannuncia in salita: ad aspettarli ci sarà infatti un Pressure Test molto insidioso. Dato che siamo giunti al giro di boa di questa stagione del talent culinario, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli sono adesso sempre meno propensi a chiudere un occhio su errori banali e mancata disciplina. Il peggiore del Pressure Test dovrà fare le valigie e lasciare la cucina di MasterChef.

Il secondo episodio della serata vanta dei motivi di sicuro interesse: ci troviamo infatti al cospetto del secondo Skill Test di questa edizione, ulteriormente nobilitato da un ospite d'eccezione: lo Chef Jeremy Chan del ristorante Ikoyi di Londra, 2 stelle Michelin, autore di creazioni culinarie dallo straordinario effetto visuale. Per lo Chef si tratta di un ritorno nella cucina dello show di Sky: nato a Hong Kong da padre cinese e madre canadese, ha attirato in rete grande attenzione anche grazie al suo fascino. La prova è però impegnativa e non va sottovalutata: le anticipazioni dicono che ad essere coinvolti saranno i cinque sensi degli aspiranti Chef. Una dinamica di gioco poco battuta e delicata: il peggiore dovrà infatti togliere il grembiule bianco e lasciare la competizione.