MasterChef Italia 12, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Dopo le prime due puntate stagionali, necessarie per formare la Masterclass di questa edizione, i concorrenti di "MasterChef Italia 12" entreranno nella cucina del talent, dove troveranno i tre giudici e una Golden Mystery Box sospesa tra dolce e salato. Nel corso della serata è inoltre prevista la prima esterna stagionale, a Bassano Del Grappa.

MasterChef Italia: le anticipazioni del 29 dicembre

La dodicesima edizione di “MasterChef Italia” vede oggi, 29 dicembre, uno dei momenti cardine del percorso: concluse le selezioni, i concorrenti selezionati potranno finalmente entrare nell’agognata cucina del talent culinario di Sky. Ad attenderli ci saranno ovviamente i tre prestigiosi e temibili giudici: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Le insidie saranno pressoché immediate: i concorrenti troveranno infatti una Golden Mystery Box e il piatto di ciascuno potrà essere dolce o salato.

Gli aspiranti chef che fin dal principio mostreranno le loro doti potranno salire in balconata, evitando così un Invention Test ancora più complicato e basato su due prodotti tipici della nostra tradizione culinaria. Ingredienti che andranno rispettati ma anche elevati a protagonisti del piatto.

Nell’episodio successivo vedremo invece la prima esterna della stagione, ambientata al Ponte Vecchio (Bassano Del Grappa). Divisi in due brigate, i concorrenti dovranno preparare un menù per 35 produttori dell’Asparago bianco DOP, un’eccellenza del luogo. Interviene per l’occasione un ospite che gli appassionati di “MasterChef” conoscono bene: Antonio Lorenzon, vincitore bassanese della nona edizione del talent.

Tornati in studio, i membri della brigata sconfitta dovranno vedersela con un Pressure Test che metterà alla prova le loro doti tecniche.

Dove vedere MasterChef Italia (29 dicembre 2022)

Le nuova puntata di MasterChef Italia va in onda giovedì 29 dicembre in prima serata su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15; gli episodi del talent sono visibili anche in streaming su NOW (per gli abbonati al servizio) e on demand su Sky Go.