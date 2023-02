MasterChef Italia 12, stasera in tv l’undicesima puntata: le anticipazioni

L’undicesima puntata di "MasterChef Italia 12", in onda oggi 23 febbraio a partire dalle 21.15, rappresenta per gli aspiranti chef l’ultimo scoglio prima della serata finale. Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli propongono un episodio dal portante tema della "consapevolezza". Grande attesa per l’ultima esterna, che ha luogo nel ristorante tristellato Mirazur (a Menton, in Francia), dello chef Mauro Colagreco.

MasterChef Italia: le anticipazioni del 23 febbraio 2023

Siamo vicini alla meta: la dodicesima edizione di “MasterChef Italia” vede sempre più vicino il momento del grande traguardo. In attesa dell’ultima tappa, stasera vediamo la penultima puntata: i sei concorrenti rimasti saranno alle prese con insidiose prove. I margini di errori sono ormai quasi nulli e a questo punto della gara è lecito aspettarsi dagli aspiranti chef piatti impeccabili. I magnifici sei sono Bubu, Edoardo, Hue, Mattia, Roberto e Sara.

La serata inizia con una Mystery Box basata sul tema della consapevolezza. L’Invention Test vede poi entrare in cucina un'ospite straordinaria: la monaca buddhista e chef Jeong Kwan, vincitrice dell’Icon Award ai Asia’s 50 Best Restaurants 2022. Il suo credo si basa sull'unione indispensabile tra anima e cucina.

La prova in esterna porta i concorrenti in un tempio della cucina: il ristorante a tre stelle Michelin Mirazur (a Menton, in Francia) diretto dallo chef Mauro Colagreco. Ribattezzato il "cuoco globale del nuovo secolo", è il primo argentino ad aggiudicarsi 3 stelle Michelin, ma ha anche raggiunto la prima posizione nella World’s 50 Best Restaurants.

La serata termina con un difficile Pressure Test, capace di decretare i finalisti della dodicesima edizione del talent culinario. Tutto ciò secondo l’insindacabile giudizio di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Dove vedere MasterChef Italia (23 febbraio 2023)

L’undicesima puntata di MasterChef Italia 12 va in onda oggi, giovedì 23 febbraio 2023, su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono disponibili anche in streaming su NOW - per gli abbonati al servizio - e on demand su Sky Go.