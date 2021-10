Matrimonio a prima vista, chi sono le coppie della nuova stagione

Tutte le informazioni sui protagonisti del programma in partenza martedì 5 ottobre in prima serata su Real Time

Stasera, martedì 5 ottobre, arriva in prima tv su Real Time la nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia, l’esperimento sociale diventato un programma cult, prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia. Con l’aiuto di un team di esperti, 6 single scelti tra centinaia di temerari, decidono di pronunciare il fatidico “Si, lo voglio” davanti a un perfetto sconosciuto, incontrandolo per la prima volta solo sull’altare. Quattro settimane vissute intensamente per conoscersi, piacersi, scontrarsi, fino al giorno in cui i sei protagonisti dovranno fare i conti con quanto vissuto e decidere come e con chi vivere il futuro.

Matrimonio a prima vista 2021, le novità della quarta stagione

In questa quarta stagione, la prima grande novità è la presenza di una new entry tra gli esperti che guideranno le coppie nel loro percorso: ai confermati Mario Abis, sociologo, e Nada Lofreddi, sessuologa, si aggiunge Andrea Favaretto, life coach, esperto di comunicazione che aiuterà le coppie a stabilire dialoghi più profondi e sinceri. La scelta di introdurre nel team degli esperti un life coach nasce dal bisogno di ottenere un benessere di coppia. Attraverso i dialogo e una serie di tecniche specifiche il nuovo esperto si rivelerà fondamentale durante la delicata fase della convivenza delle coppie. L’armonia e il perfetto equilibrio tra le tre discipline dei tre esperti farà in modo che ogni sposo sia nella condizione di tirare fuori il meglio di sé, cercando le risorse necessarie a risolvere i conflitti in armonia e ad accogliere responsabilmente le proprie scelte e permettere l’immedesimazione dello spettatore.

Matrimonio a prima vista 2021, le location

A fare da sfondo alla celebrazione dei matrimoni ci saranno tre location da fiaba: la magia dell’incontro tra sconosciuti, circondati dal calore di pochi intimi, avverrà in un antico convento nel cuore di Roma (Hotel Donna Camilla Savelli), in una delle più celebri e scenografiche ville sul lago di Como (Villa Erba) e presso una storica e affascinante dimora di Varese (Villa Esengrini Montalbano). Per la luna di miele, le tre coppie voleranno poi in mete esclusive come lo splendido mare della Sardegna, le straordinarie coste della Sicilia e l’incantevole Puglia. Anche quest’anno, l’esperimento è avvenuto durante la difficile condizione sanitaria pandemica e gli esperti hanno incontrato più volte i candidati singolarmente e non in gruppo.

Matrimonio a prima vista 2021, chi sono le coppie

Jessica e Sergio. Jessica ha 32 anni, viene da Milano e fa l'imprenditrice. Dopo aver conseguito una laurea in design, ha cominciato a lavorare come visual merchandiser. Innamorata del suo lavoro, ha deciso poi di mettersi in proprio e creare un'azienda con un suo marchio di accessori e abbigliamento. Sergio ha 35 anni, viene anche lui da Milano ed è uno sviluppatore di franchising. A 18 anni è partito per Londra e ha iniziato a lavorare nel mondo della ristorazione. Per 10 anni ha cambiato una città ogni sei mesi. Attualmente lavora a Milano come sviluppatore di franchising per un'importante catena di ristorazione.

Davide e Martina. Davide ha 31 anni di Lugo (Ravenna) ed è responsabile finanziario e pr. Dopo il diploma in ragioneria si è subito buttato nel lavoro facendo in breve tempo carriera come responsabile finanziario. Contemporaneamente ha sempre lavorato come pr nei locali notturni della zona, un’attività che lo soddisfa molto. Martina ha 30 anni, viene da Gallarate e fa l’assistente di volo. Fin da piccola desiderava viaggiare e con il tempo è riuscita a realizzare il suo sogno diventando un’assistente di volo. I genitori la supportano in tutto e le hanno trasmesso il desiderio di avere una famiglia. Originaria di Roma, vive da molti anni a Gallarate, in provincia di Varese. La sua più grande passione è viaggiare, ama andare a correre e fare trekking in montagna.

Manuel e Dalila. Manuel ha 35 anni ed è originario di Roma. Dopo aver provato vari concorsi, ha deciso di rilevare l’attività di famiglia e da 13 anni lavora in una tabaccheria di Roma di cui è titolare. Manuel ha una famiglia molto unita e i genitori sono il suo esempio di vita. La madre lavora con lui in tabaccheria ed è il suo punto di riferimento. Nel poco tempo libero a disposizione gli piace andare a correre e immergersi nella natura. Dalila ha 35 anni, anche lei è di Roma. Dalila ha cambiato molti lavori nella vita, non si arrende davanti a nessuna difficoltà. Attualmente è segretaria in una clinica veterinaria ed è molto felice del suo lavoro. I suoi genitori sono tutto per lei e li considera i suoi migliori amici. Dalila ha un bel gruppo di amici con cui organizza spesso serate a casa. Ama molto viaggiare e non ha problemi a partire da sola.