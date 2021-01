Matrimonio a prima vista, le anticipazioni della nuova edizione

Al via martedì 19 gennaio arriva in anteprima esclusiva su Discovery+

Dopo aver registrato ascolti record con l'ultima edizione (picchi di oltre 1,2 milioni di telespettatori e quasi il 5% di share), martedì 19 gennaio arriva in anteprima esclusiva su Discovery+ la nuova edizione di 'Matrimonio a prima vista Italia', l'esperimento sociale diventato un cult tra i programmi di real life entertainment che contraddistinguono la galassia Discovery, prodotto da NonPanic Banijay.

Se il momento storico ha limitato le occasioni di socializzazione, il desiderio di innamorarsi non ha inibito i partecipanti a 'Matrimonio a prima vista Italia'. Al contrario questa edizione segna un boom con migliaia di richieste: oltre 5 mila tra uomini e donne. Non solo, il format televisivo è diventato per molti uno spunto per una riflessione sulle relazioni di coppia e c'è chi, come lo scrittore Mauro Covacich, lo ha preso come occasione per ''fare il punto sull'arte coniugale''.

Come funziona Matrimonio a prima vista

E' ormai noto il meccanismo: con l'aiuto di un team di esperti, 6 single scelti tra centinaia di temerari, decidono di pronunciare il fatidico ''Si, lo voglio'' davanti a un perfetto sconosciuto, incontrandolo per la prima volta solo sull'altare. Quattro settimane vissute al massimo per conoscersi, piacersi, scontrarsi, fino al giorno in cui i sei protagonisti dovranno fare i conti con quanto vissuto e decidere come e con chi vivere il futuro.

Le coppie, come per le precedenti edizioni, sono state create attraverso un matching costruito dagli esperti sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici. Consolidato il team di esperti che guiderà le coppie e che, in queste due edizioni, si è trovato di fronte a molteplici colpi di scena che hanno tenuto incollati gli spettatori da casa: Nada Loffredi, la sessuologa che ha il delicato compito di valutazione i candidati sotto un profilo di affinità sessuale al fine di creare la giusta alchimia nella coppia. Mario Abis, il sociologo che aiuterà le coppie ad interpretare nel modo migliore i loro rapporti sociali partendo dal contesto sociale che li circonda. Fabrizio Quattrini, lo psicoterapeuta di coppia, socio fondatore e presidente dell'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica (IISS) di Roma, che si occuperà dell'aspetto ludico della relazione amorosa, favorendo la conoscenza nelle coppie grazie a esercizi pratici, sarà fondamentale il suo ruolo nei momenti di crisi che potrebbero affrontare le coppie nel corso delle loro settimane insieme.