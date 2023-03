Matrimonio a prima vista, chi sono i tre esperti: dalla carriera alla vita privata

Il team di esperti di “Matrimonio a prima vista 2023” ha un doppio e fondamentale compito: il primo è quello di abbinare i sei single prescelti di questa edizione; il secondo è quello di seguire, giorno dopo giorno, la convivenza (e la conoscenza) delle coppie, fino alla decisione finale di ciascuna di esse: rimanere uniti in matrimonio o lasciarsi per sempre? Scopriamo chi sono questi tre protagonisti del programma:

Mario Abis, sociologo

Mario Abis nasce nel 1948 e dal 1968, dopo la laurea in Giurisprudenza, svolge ricerche sulla comunicazione. Nel 1979 fonda l'Istituto di ricerca Makno, dove dirige progetti nel settore sociale. È professore all‘Università IULM di Milano e si occupa inoltre di analisi e ricerche sistematiche di marketing. Per “Matrimonio a prima vista” offre agli sposi tutte le indicazioni e le chiavi giuste per capirsi e trovare dei punti d’incontro, in modo da avere punti di riferimento per la creazione della possibile coppia. Non si conoscono dettagli sulla sua vita privata, ma sappiamo che da giovane giocava a pallavolo e che ha, nel corso della sua vita, pubblicato vari libri, come "Nello stato spettacolo", "Lo spettatore attivo: 10 anni di Osservatorio Rai e Mediaset sulla televisione" e "La ricerca di mercato, sociale e d'opinione in Italia".

Andrea Favaretto, esperto di seduzione

Andrea Favaretto nasce a Pavia nel 1973. Life coach, lavora da oltre 20 anni nel campo della formazione e dello sviluppo personale. La sua specializzazione è la programmazione neurolinguistica e per “Matrimonio a prima vista” esamina le componenti comunicative e relazionali. Favaretto è anche uno dei più grandi esperti italiani della seduzione. Il suo obiettivo è quello di fornire a ciascuno una consapevolezza in grado di manifestarsi sia quando facciamo i conti con noi stessi, sia nel rapportarci con il prossimo. Favaretto è Fondatore dell’Unconventional Coaching School® e del programma Successo Senza Sforzo e si dichiara felicemente sposato, anche se non sono note ulteriori notizie sulla sua vita privata.

Nada Loffredi, sessuologa

Nada Loffredi nasce in provincia di Roma nel 1969. Dopo essersi laureata in Psicologia Clinica presso l’Università La Sapienza di Roma, nel 1999 comincia a lavorare attivamente nel campo della psicologia, attraverso uno studio privato. Diventa poco dopo consulente editoriale di un sito incentrato sulla sessuologia. A “Matrimonio a prima vista” è la sessuologa e terapeuta del team di esperti ed aiuta le coppie in problemi di carattere sessuale. La Loffredi è sposata e ha due figli. In molti la conoscono grazie alla sua collaborazione con il blog (spazio sessuologia) su “D – La Repubblica”.