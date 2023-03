Chi sono Irene e Matteo di Matrimonio a prima vista 2023

Scopriamo la coppia formata da Irene Pignieri (32 anni) e Matteo Riva (29), protagonisti della nuova edizione di Matrimonio a prima vista, su Real Time a partire dall'8 marzo 2023. Il loro percorso è seguito dal team di esperti: la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto.

Irene Pignieri

Irene Pignieri ha 32 anni e viene da Milano, pur essendo originaria di Napoli. La donna ha una brillante carriera davanti a sé: ottenuta la laurea in economia, lavora come manager, direttore operativo e responsabile marketing nel campo della ristorazione, per una rinomata azienda. Ha un rapporto speciale con il padre, la sorella e con le sue migliori amiche, con le quali ama organizzare feste. Tra le sue passioni ci sono la storia dell’arte e la letteratura, ma quando può si concede una giornata dedicata allo shopping.

Matteo Riva

Matteo Riva ha 29 anni ed è originario di Milano. Proprio come Irene Pignieri, anche lui studia economia e lavora adesso in banca, come consulente. Dichiara con orgoglio che tutto ciò che ha ottenuto dalla vita lo ha guadagnato con forza e determinazione, compresa la casa che ha da poco acquistato. La sua famiglia di sole donne, composta dalla mamma e due sorelle minori, è per lui un punto di riferimento. Tra gli hobby di Matteo troviamo il calcetto, le città d’arte e le uscite con gli amici.

Dove vedere Matrimonio a prima vista in tv e in streaming

“Matrimonio a prima vista” va in onda a partire da mercoledì 8 marzo su Real Time (canale 31), con i primi due episodi. Dalla settimana successiva andranno in onda i restanti otto episodi, uno a settimana fino al 26 aprile 2023. “Matrimonio a prima vista” è disponibile anche in anteprima su Discovery +, per gli abbonati al servizio.