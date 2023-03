Chi sono Mattia e Giulia di Matrimonio a prima vista 2023

In questo spazio conosciamo meglio Mattia Benedetto (36 anni) e Giulia Martello, originari della provincia di Torino, e protagonisti su Real Time trasmette, dall’8 marzo, della settima edizione di “Matrimonio a prima vista Italia”. Nel loro percorso sono seguiti dal team di esperti: la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto.

Mattia Benedetto

Mattia Benedetto ha 36 anni è viene da Cafasse, un piccolo comune di Torino. Da ragazzi studia informatica per poi lavorare come giardiniere nell’impresa di famiglia. Tra gli aspetti più felice della sua vita c’è proprio l’unione del nucleo familiare: Mattia ha un ottimo rapporto sia con i genitori, adesso in pensione, sia con la sua sorella maggiore, che le ha donato due nipotine, per le quali stravede. Tra i suoi luoghi del cuore c’è la Scozia e non disdegna feste a tema con tanto di kilt. Tra gli hobby citiamo la cucina, i videogame e i film, meglio se horror.

Giulia Martello

Giulia Martello ha 27 anni ed è di Bussoleno, una provincia di Torino. Da giovane ha frequentato il liceo turistico, per poi trasferirsi a Londra, dove si è mantenuta da vivere facendo diversi lavori. Tornata in Italia – anche a causa della lontananza dalla sua famiglia – attualmente svolge il lavoro di impiegata. Giulia ha un bellissimo rapporto con i genitori, che, da figlia unica, le riservano tutte le attenzioni del caso. Il padre è anche un ottimo amico e sono immancabili le giornate trascorse con lui allo stadio; con la madre si concede di tanto in tanto qualche viaggio. Ha però un debole anche per le passeggiate in montagna con il cane, per i musei, per la lettura e, quando può, esce la sera per andare in qualche locale.

Dove vedere Matrimonio a prima vista in tv e in streaming

“Matrimonio a prima vista” va in onda su Real Time (canale 31) a partire da mercoledì 8 marzo, con i primi due episodi. Dalla successiva settimana andranno in onda gli altri otto episodi, uno a settimana fino al 26 aprile 2023. “Matrimonio a prima vista” è inoltre disponibile in anteprima su Discovery + per gli abbonati al servizio.