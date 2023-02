Matrimonio a prima vista 2023: quando va in onda, le coppie e gli esperti

"Matrimonio a prima vista 2023" è la settima edizione del programma trasmessa da Discovery + (e poco dopo in chiaro su Real Time), ma la decima in assoluto, dato che le prime tre stagioni sono andate in onda su Sky (e poi in chiaro su TV8). Ma il programma in totale è arrivato già alla decima edizione, visto che le prime tre stagioni sono state trasmesse da Sky e Tv8.

Matrimonio a prima vista 2023: le anticipazioni

Basato sul format danese "Married at First Sight", è stato acquistato per svariati adattamenti nazionali e presenta anche quest'anno la formula che abbiamo negli anni imparato a conoscere: sei persone che non si sono mai vistew prima vengono abbinate tra loro per formare tre coppie. Particolare non da poco: si vedono per la prima volta proprio il giorno del loro matrimonio. Seguite da alcuni esperti, ognuna delle tre coppie dovrà poi decidere dopo cinque settimane di convivenza se continuare ad essere sposati o divorziare. A differenze delle passate annate, in questa stagione le coppie si sposano tutte insieme.

Quando va in onda Matrimonio a prima vista

Disponibile in anteprima su Discovery + per gli abbonati al servizio, “Matrimonio a prima vista” va in onda in chiaro a partire da mercoledì 8 marzo su Real Time, con i primi due episodi. Dalla settimana successiva vanno in onda i restanti otto episodi, uno a settimana fino al 26 aprile 2023.

Le tre coppie di questa edizione sono:

Mattia (36 anni, provincia di Torino), giardiniere di professione e appassionato di videogiochi e cucina e Giulia (27 anni, provincia di Torino), patita di musei e di viaggi.

Irene (32 anni, nata a Napoli ma residente a Milano), restaurant manager con l'hobby della letteratura, e Matteo (29 anni, Milano), un consulente bancario.

Simona (30 anni, di Viareggio), che amministra il cantiere navale di famiglia, e Gennaro (34 anni, di Reggio Emilia, cameriere con la passione per la fotografia.

Il team di esperti

Il team di esperti ha il compito di scegliere e abbinare i sei single; ma ha anche la responsabilità di seguire le coppie, passo dopo passo, lungo il percorso di conoscenza e fino alla decisione finale. I tre esperti sono: la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto.