Matrimonio a prima vista, oggi lo speciale: quali coppie hanno resistito?

Dopo l’appuntamento con la “decisione finale” della scorsa settimana, Matrimonio a prima vista torna in tv stasera con la puntata speciale “E poi…”, che chiude definitivamente il cerchio dell’ottava stagione. Durante questa edizione abbiamo visto i tre matrimoni al buio e le convivenze delle coppie, fatte di consueti alti e bassi, oltre ad aver ascoltato i colloqui tra le coppie e gli Esperti (Mario Abis, Nada Loffredi, Andrea Favaretto). Nel momento decisivo, i sei protagonisti hanno scelto di non divorziare. Ma, sei mesi dopo, quali delle coppie convolate a nozze decideranno di trascorrere insieme il proprio futuro? E quali si diranno definitivamente addio? Lo scopriremo oggi in prima serata su Real Time a partire dalle 21:15.

Le anticipazioni di oggi: incontriamo le coppie 6 mesi dopo il “sì”

Nel corso di questa stagione abbiamo imparato a conoscere le coppie formate da Mattia Viteritti e Cristina Cadei Danesi, Antonio Quarta e Giorgia Rosati, Gianluca Ferrara e Giorgia Bracco. Il verdetto è stato unanime, come di rado capita: le tre coppie hanno deciso di provare la vita matrimoniale. Ma a distanza di sei mesi saranno ancora tutte di questo parere? Chi tra loro avrà deciso di sfilare la fede dal dito? Non tutte le scelte che vedremo saranno così scontate: d’altra parte, nel corso delle edizioni abbiamo assistito al naufragio di unioni che sembravano perfette e sorprendenti incastri tra persone apparentemente agli antipodi. Anche quest’anno Matrimonio a prima vista E poi riuscirà a sorprenderci!

Dove vedere Matrimonio a prima vista “E poi” stasera in tv (mercoledì 6 aprile)

Lo speciale “E poi” va in onda stasera su Real Time (canale 31) e in streaming sul sito ufficiale di Real Time a partire dalle 21:20.

Il promo della puntata