Matrimonio a prima vista, stasera l'ultima puntata: quali coppie resteranno insieme?

Si avvicina il gran finale di Matrimonio a prima vista, l’esperimento sociale più famoso della tv in onda su Real Time. Nella nuova puntata di stasera le coppie si incontreranno in gruppo, tutti insieme per la prima volta. Scopriamo le ultime anticipazioni e ripercorriamo il viaggio sentimentale delle coppie protagoniste.

Anticipazioni nuovo episodio

La puntata di stasera vedrà per la prima volta tutti e tre gli sposi e tutte e tre le spose nella stessa stanza. Questa reunion sarà un’occasione perfetta per confrontarsi e capire a che punto è la propria relazione. Vedremo infatti Antonio sempre più sicuro del proprio rapporto con Giorgia, a suo avviso più autentico di quello tra Gianluca e Giorgia, che si sono “lasciati andare” troppo prematuramente senza costruire qualcosa di più stabile. Questo ribaltamento di situazione creerà una nuova atmosfera tra i due. Cristina e Mattia sono invece sicuramente i due più a proprio agio l’uno con l’altro; Mattia è convinto di aver gettato le basi per una relazione futura, Cristina vuole però essere sicura delle proprie emozioni prima della decisione finale.

Dove vedere Matrimonio a prima vista stasera in tv (mercoledì 23 marzo)

Il nuovo episodio di Matrimonio a prima vista va in onda stasera su Real Time (canale 31) e in streaming sul sito ufficiale a partire dalle 21:20 ed è disponibile in anteprima su discovery+.