Le coppie di 'Matrimonio a prima vista' partono per il viaggio di nozze

Matrimonio a prima vista, l’esperimento sociale televisivo che fa sposare due sconosciuti scelti da un team di esperti, torna oggi in prima serata su Real Time con un nuovo episodio. Scopriamo le ultime anticipazioni e le coppie protagoniste.

Anticipazioni nuova puntata

Nessuna delle tre coppie di questa nuova edizione di Matrimonio a prima vista sembra essere partita col piede giusto. Fin dal primo incontro al matrimonio, infatti, sono sorti enormi dubbi a tutti i partecipanti. In questo nuovo episodio, però, non mancherà l’opportunità per “sciogliersi” e conoscersi meglio, dando una seconda opportunità al proprio compagno. Le coppie partiranno infatti per il loro viaggio di nozze: saprà la luna di miele placare gli animi e far scattare l’amore? Mattia e Cristina saliranno sul treno alla Stazione Centrale di Milano e partiranno alla volta della Costiera amalfitana, mentre non sappiamo ancora la destinazione di Giorgia e Antonio. Gianluca e Giorgia andranno invece probabilmente più lontano, perché prenderanno l’aereo; anche appena prima del volo, però, non è mancato l’ennesimo litigio…

Matrimonio a prima vista: le coppie protagoniste

I protagonisti di questa sesta stagione sono Antonio (29 anni) rappresentante di Castrì di Lecce (LE); Cristina (30 anni) disoccupata di Capriolo (BS); Gianluca (30 anni) imprenditore di Nichelino (TO); Giorgia (27 anni) impiegata di Mondovì (CN); Giorgia (28 anni) tecnico di circolazione extracorporea di Rieti; Mattia (34 anni) libero professionista di Bernareggio (MB). Confermatissimi i membri del team di esperti Mario Abis, sociologo, Nada Lofreddi, sessuologa e psicoterapeuta, e Andrea Favaretto, life coach.

Dove vederlo stasera in tv (mercoledì 23 febbraio)

Il terzo episodio della nuova stagione di Matrimonio a prima vista va in onda stasera su Real Time

(canale 31), in streaming sul sito ufficiale ed è disponibile su discovery+.