Questa sera su Real Time il matrimonio di Damiano Carrara e Chiara Maggenti

Real Time propone in prima serata uno speciale dal titolo “Il matrimonio di Damiano e Chiara”. Si tratta di un reportage sulle recenti nozze (9 luglio) tra Damiano Carrara, volto noto della rete grazie a Bake Off Italia, e la sua amata Chiara Maggenti. Una cerimonia curata nei minimi dettagli per un giorno da ricordare. Scopriamo le anticipazioni della serata.

Il matrimonio di Damiano e Chiara: le anticipazioni

La loro relazione ha avuto inizio nel 2018. Damiano Carrara è il pastry chef di Bake Off Italia, ma anche il co-conduttore (con Katia Follesa) del programma “Cake Star - Pasticcerie in sfida”; Chiara Maggenti è la General Manager dell’Atelier/pasticceria del neo-marito.

Tra vita privata e lavoro, un rapporto straordinario culminato con le recenti nozze, tenutesi a Lucca lo scorso 9 luglio. Nella chiesa di San Frediano, Don Lucio Malanca ha celebrato le nozze fra i due, che per il ricevimento nuziale si sono successivamente spostati a Buti (provincia di Pisa), nell’antico borgo Valle di Badia. Rispetto a matrimoni di volti noti dello spettacolo, l’evento è stato maggiormente misurato e con pochi sfarzi. Al contempo la cura dei dettagli è parsa evidente: dai colori, con predominanza di bianco e rosa, a un menu fortemente incentrato sulle specialità della cucina toscana; fino alla torta, ideata dagli stessi sposi.

All’evento erano presenti le telecamere di Real Time, canale che ha per l’occasione realizzato uno speciale, in onda nella prima serata di venerdì 29 luglio. Da segnalare la presenza di Paco, l’amato cagnolino della coppia, e quella di Katia Follesa, collega e amica di Damiano.

Dove vedere “Il matrimonio di Damiano e Chiara” in tv e in streaming

“Il matrimonio di Damiano e Chiara” va in onda oggi, 29 luglio, alle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Lo speciale è inoltre disponibile su Discovery + per gli abbonati al servizio.