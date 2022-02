Real Time: oggi in prima serata la nuova stagione di "Matrimonio a prima vista"

Giunto alla sua nona edizione, Matrimonio a prima vista torna in prima serata su Real Time a partire da stasera. Scopriamo di più sui protagonisti, le coppie e il team di esperti della nuova stagione.

Il programma e il cast

Anche quest’anno migliaia di single hanno chiesto di partecipare all’esperimento sociale e televisivo più controverso di sempre: sposare uno sconosciuto scelto da un team di esperti, convivere per 5 settimane, per poi decidere su divorziare o proseguire il matrimonio. In questa nuova avvincente stagione gli esperti che aiuteranno le coppie nel loro viaggio sentimentale sono i confermatissimi Mario Abis, sociologo, Nada Lofreddi, sessuologa e psicoterapeuta, e Andrea Favaretto, life coach. Spetterà a loro guidare i protagonisti nel trovare punti di accordo e risolvere quelli conflittuali, spronandoli a mostrare il meglio di sé stessi e affrontare con coraggio le difficili dinamiche che si andranno a creare.

Matrimonio a prima vista: le coppie protagoniste

A contrario degli anni scorsi, conosceremo fin da subito le coppie di protagonisti: Antonio Quarta e Cristina Cadei Danesi, Gianluca Ferrara e Giorgia Bracco, Giorgia Rosati e Mattia Viteritti.

Dove vederlo stasera in tv (mercoledì 16 febbraio)

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista va in onda oggi in prima serata alle 21:20 su RealTime (canale 31) e andrà in onda ogni mercoledì per un totale di 9 episodi.