Addio a Matteo Troiano, il “Pavarotto” di Striscia la Notizia. Ezio Greggio ha comunicato su Twitter la notizia, ricordando “il cantante che tanti anni fa avevamo ribattezzato 'Pavarotto'. Fece tante ospitate a ‘Striscia’ e ‘Veline’. Oltre che un personaggio divertente era una signore ironico, educato, simpatico. Ci mancherà. Ciao Matteo”.

Morto Matteo Troiano, addio al "Pavarotto" di Striscia la Notizia

Inizialmente le sue apparizioni nel tg satirico di Antonio Ricci erano collegate soltanto ai periodi in cui si svolgeva il Festival di Sanremo con la rubrica “Dietro le quinte maledette”. Le sue erano esibizioni stonatissime ed esagerate nelle quali imitava (anche con trucco e parrucco) i cantanti in gara, “rovinando” qualsiasi canzone e finendo interrotto puntualmente da Ezio Greggio che cercava in tutti i modi di farlo smettere.

Oltre a “Striscia”, Matteo Troiano è comparso, come ricordato da Ezio Greggio, anche in altri programmi della galassia di Antonio Ricci in Mediaset, tra cui “Paperissima”, “Scherzi a parte” e “Veline” (nel 2008 e nel 2012). Ma Troiano si era già fatto vedere anche nello storico “Odiens”, datato 1988 come pure in due sit com con Ezio Iacchetti: “Il mammo” e “Quei due sopra il varano”.