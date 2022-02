Chi è Mattia Viteritti di Matrimonio a Prima Vista: età, lavoro e vita privata

Matrimonio a prima vista torna in prima serata a partire da mercoledì 16 febbraio con la nona stagione su Real Time. Conosciamo meglio il cast e scopriamo chi è Mattia, sposo di Cristina.

Chi è Mattia Viteritti: età, lavoro e vita privata

Mattia Viteritti ha 34 anni, viene da Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza, ed è un libero professionista. Lavora nell’azienda di famiglia, dove si occupa del commercio di gas e di impianti elettrici a bassa tensione, e lo fa con tanta passione e soddisfazione. A parte la sua moto, i viaggi zaino in spalla e la salsa cubana, non ha molti hobby, ma affronta la sua vita all’avventura come in un videogioco, dove ogni giorno inserisce una monetina per giocarsi la sua partita. Mattia vive da solo e non ha problemi ad ammettere di stare molto bene così, ma allo stesso tempo si dice pronto e con tanta voglia di innamorarsi: vedremo se sarà proprio Cristina la svolta della sua vita sentimentale. Il matrimonio non sembra però partire sotto i migliori auspici per la ragazza bresciana, soprattutto per motivi di estetica: saprà Mattia farle cambiare idea?

I video di presentazione

Matrimonio a prima vista: format e cast

6 concorrenti single che non si conoscono e non si sono mai visti vengono abbinati in 3 coppie il giorno del loro matrimonio: la coppia avrà 5 settimane di convivenza per decidere se divorziare oppure proseguire il matrimonio, consolidando quello che è a tutti gli effetti un matrimonio a prima vista.

Oltre a Giorgia, gli altri single di questa stagione sono Cristina, Antonio, Giorgia Bracco, Giorgia Rosati e Gianluca.

Gli esperti che aiuteranno le coppie in questo percorso sentimentale sono i confermatissimi Mario Abis, sociologo, Nada Loffredi, sessuologa e psicoterapeuta, e Andrea Favaretto, life coach.

Quando inizia e dove vederlo in tv

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista inizia il 16 febbraio in prima serata su Real Time (canale 31) e andrà in onda ogni mercoledì per un totale di 9 episodi.