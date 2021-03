Per 'Mattino 5' la coppia madre e padre è "normale". Polemiche in rete

Polemiche in rete per un siparietto andato in onda oggi a Mattino 5. All'interno dello spazio 'La crociata delle parole' si è dibattuto circa il fatto di definire "normale" una coppia eterosessuale, scatenando così pareri discordanti su Twitter. A sostenere la tesi Francesco Vecchi, giornalista che conduce il contenitore mattutino di Canale 5 insieme a Federica Panicucci, mentre a ribattere è Annarita Briganti, giornalista culturale e traduttrice, convinta che tale dicitura può ghettizzare le coppie omosessuali.

"La parola 'normale' implica un concetto di frequenza statistica. Normale è il caso più frequente, non è offensivo", dichiara Vecchi. E la risposta di Briganti non si fa attendere: "Io normale la scriverei, in caso, tra virgolette, nel senso che la normalità cambia nel tempo. Il linguaggio ha un impianto razzista, maschilista e discriminatorio". Ma Vecchi ribatte: "Dal punto di vista del significato, siccome le coppie madre e padre sono molto più frequenti, e questo è un dato, quello è normale. E' un fatto statistico". Quindi la replica conclusiva di Briganti: "Ma se tu sei due madri o due padri, potresti sentirti ferito dal fatto che sia considerato normale la famiglia tradizionale. Ti sentiresti ghettizzato in una minoranza".

A rilanciare la clip è Trash Italiano, account d'intrattenimento molto seguito dai telespettatori. "Dire “normale” significa che tutto il resto è anormale - si legge sul profilo - considerare una coppia uomo-donna come normale è frutto di una mentalità eteronormativa che considera l’eterosessualità normalità e il resto anormalità. Perciò ha ragione l’ospite a insistere sull’uso corretto del linguaggio". Un tweet che ha ottenuto oltre mille interazioni tra like e retweet. Tra i commenti c'è chi difende Vecchi: "Con normale non si intendeva che il resto sia sbagliato, ma si intendeva più comune. Termine sbagliato sicuramente, ma facendo attenzione alla discussione totale si comprende".