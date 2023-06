Mattino 5 saluta i telespettatori e cita la concorrenza: "Siamo felici che voi ci scegliate" (video)

Ultima puntata di stagione per Mattino 5 News oggi venerdì 23 giugno. Il programma di informazione mattutina di Canale 5 ha dato il suo arrivederci a settembre alla fine della consueta diretta mattutina, con i conduttori Francesco Vecchi e Federica Panicucci che hanno riservato il loro grazie affettuoso ai tanti telespettatori che li hanno seguiti in tutti questi mesi. "Quest'anno è stato incredibile per noi (…) Dobbiamo ringraziare il pubblico che anche quest'anno ci ha molto premiato. E qualche volta io mi chiedo ‘come mai?’" ha detto il giornalista con ironia circondato dalle persone che ogni giorno hanno lavorato dietro le quinte del programma. Poi il riferimento alla concorrenza e la soddisfazione di essere premiati dal pubblico (in questa stagione la media di share si è assestata al 20% con un milione circa di telespettatori): "Anche i concorrenti sono bravissimi, hanno studi bellissimi, risorse, sono professionisti, però noi siamo veramente felici che voi ci scegliate ogni mattina".

L'arrivederci, dunque, è a settembre: "Se vi siamo piaciuti e ci volete bene, noi a settembre torniamo" ha aggiunto Federica Panicucci. Il palinsesto estivo ora prevede l'avvicendarsi di Morning News condotto da Simona Branchetti che prende il posto di Mattino 5 News per garantire comunque il flusso di informazione per i prossimi tre mesi.