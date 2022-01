Maurizio Battista: cavalli di razza e vari puledri, stasera lo show comico su Comedy Central

'Cavalli di razza e vari puledri' è lo spettacolo comico di Maurizio Battista, che attraverso numerosi sketch racconta gli incontri più divertenti avvenuti nel corso della sua carriera. L’appuntamento è stasera alle 21:00 su Comedy Central.

Cavalli di razza e vari puledri: lo spettacolo

Maurizio Battista decide di non aspettare e festeggia in anticipo le nozze d’argento: in occasione dei suoi “24 anni e 6 mesi” di carriera, porta così sul palco lo show Cavalli di razza e vari puledri, spettacolo che ripercorre le tappe e gli incontri che lo hanno cambiato. Tra vari e divertenti sketch si viaggerà dunque in questi 24 anni e mezzo di storia, dagli esordi al successo in teatro, attraverso tutte le persone che hanno fatto parte di questa avventura. I “cavalli di razza” sono infatti gli artisti che Maurizio ha incontrato agli inizi della sua carriera, mentre i “vari puledri” sono i comici della nuova scena in rampa di lancio.

Chi è Maurizio Battista

Maurizio Battista è un cabarettista romano. Dopo il debutto televisivo del 1989, come comico a Fantastico, prenderà parte a vari programmi. Dal 2004 al 2007 è a Colorado, su Italia 1, mentre dal 2006 al 2009 è il tifoso della Roma a Quelli che il calcio. L’anno successivo sarà anche ospite a Domenica In e parteciperà come concorrente a Ballando con le stelle. Dal 2016 inizia il sodalizio con Comedy Central, per il quale realizzerà numerosi sketch e spettacoli.

Dove vederlo stasera 29 gennaio

Maurizio Battista: cavalli di razza e vari puledri è onda oggi sabato 29 gennaio in prima serata su Comedy Central (Sky canale 129).