Maurizio Battista - Tutti contro tutti, stasera in tv: le anticipazioni

In onda questa sera su Italia 1, il secondo appuntamento con On Stage - programma in quattro puntate che ci offre in altrettanti mercoledì spettacoli di noti comici - è dedicato a Maurizio Battista, in scena con lo spettacolo “Tutti contro tutti”. Tante risate e qualche spunto di riflessione: scopriamo qualcosa in più.

On Stage presenta: Maurizio Battista - Tutti contro tutti

Dopo il debutto avvenuto lo scorso mercoledì con il Pucci Show, il ciclo in quattro puntate del programma “On Stage” è tutto dedicato al comico romano Maurizio Battista. Oggi, 14 settembre, va infatti in onda su Italia 1 “Tutti contro tutti”, one man show orchestrato dall’attore consacrato dal programma “Colorado”. Classe 1957, Battista è uno dei cantori satirici dell’Italia contemporanea. Il suo umorismo prende spunto dal comportamento della gente comune, piccoli e grande difetti estrapolati dal vivere quotidiano delle famiglie medie, sottolineando soprattutto gli eccessi dell’odierna società dei consumi. Il tutto attraverso una comicità molto popolare, alla portata di tutti e garanzia di sonore risate. In diversi suoi sketch Battista ironizza su strambi articoli di giornale o annunci, tutti realmente pubblicati. In"Tutti contro tutti" il comico fa da una parte una summa dei suoi precedenti spettacoli, dall'altra aggiunge novità sull'Italia degli ultimi anni. Uno spettacolo sempre divertente, si diceva, ma Battista non nasconde tocchi più cinici o amari. In sintesi, quello trasmesso stasera da Italia 1 è uno show che parla un po’ di tutti noi.

Dove vedere Tutti contro tutti in tv e in streaming

Lo show di Maurizio Battista va in onda oggi, 14 settembre, a partire dalle 21.20 su Italia 1 e - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.