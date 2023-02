La camera ardente di Maurizio Costanzo, in centinaia in fila per l'ultimo saluto

Oggi è il giorno del lutto a Roma. Un centinaio di persone sono in fila da stamattina per l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo, in Campidoglio, dove è stata allestita la Camera ardente che rimarrà aperta fino a domani pomeriggio. I funerali solenni si terranno lunedì alle 15 alla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo.

A fare gli onori di casa, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, accanto ai due figli più grandi di Costanzo, Camilla e Saverio, e alla prima moglie Flaminia Morandi. Tra i primi ad arrivare per rendere omaggio al giornalista, la collega Barbara Palombelli e l'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, oggi presidente Anica. E poi gente comune, cittadini, famiglie con bambini: tutti attendono di rendere omaggio al noto giornalista e conduttore. Accanto alla bara, moltissimi fiori e le corone della Regione Lazio e del Comune di Roma. Per l'ingresso alla camera ardente è consigliato l’uso della mascherina FFp2.

(Di seguito le foto della camera ardente di Maurizio Costanzo allestita presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, Roma, 25 febbraio 2023. ANSA/FABIO CIMAGLIA)

I funerali di Maurizio Costanzo in diretta tv

I funerali solenni di Maurizio Costanzo si terranno lunedì 27 febbraio alle 15 presso la Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo e saranno trasmessi in diretta televisiva. Un omaggio doveroso per un uomo che è stato un'icona del piccolo schermo, per decenni seguitissimo da milioni di telespettatori che potranno così rendergli omaggio virtualmente per l'ultima volta. I funerali saranno trasmessi in diretta su Rai Uno e su Canale 5.