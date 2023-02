Il lato inedito di Maurizio Costanzo, dal caffè (che non ha mai imparato a fare) al cibo preferito

Tutti lo conoscevano come giornalista, conduttore tv, conduttore radiofonico, nonché uno dei pilastri della televisione italiana. Un grande professionista, un uomo saggio, un maestro di televisione ma anche di vita. Ma chi era Maurizio Costanzo tra le mura di casa quando non indossava giacca e cravatta ed era solo una persona come tutte le altre con pregi e difetti? Negli anni, a raccontarci qualche chicca sulla sua vita "casalinga" del giornalista tv è stato sia lui stesso che sua moglie Maria De Filippi che non ha mai nascosto quanto il marito fosse un uomo di piaceri, soprattutto culinari. Maurizio, infatti, amava il cibo e, in particolare, i dolci, al punto da non riuscire proprio a farne a meno. Amore per il cibo sì ma di cucinare, per Maurizio, non se ne parlava proprio. Costanzo, infatti, non era in grado nemmeno di farsi il caffè.

"Non so farmi da solo neanche un caffè, io non so cucinare, non ho mai avuto la passione per la cucina" - raccontava Maurizio, anni fa, in un'intervista con Gambero Rosso ma la passione per il cibo non mancava affatto ed era stato proprio quel suo "vizietto" per i dolci a costringerlo a stare perennemente a dieta. E tra tutte le cose buone che amava mangiare, ce n'era una di cui non riusciva proprio a fare a meno, il suo tallone d'Achille, il suo punto debole che, anche quando stava a stecchetto, doveva assolutamente assaporare, anche solo per un boccone. Di cosa stiamo parlando? Del gelato che, nel frigo di Maurizio non poteva mai mancare. A svelarlo era stata la stessa Maria De Filippi a Che Tempo Che Fa in una simpatica gag del 2018 che, ai tempi, aveva divertito tutti.

"Lui è in un regime di dieta fissato da una nutrizionista. Il patto è che abbia diritto ha “un pochino” di gelato" diceva Maria mentre mostrava alle telecamere del programma di Fazio che delle quattro scatole di gelato presenti in frigo solo una era riservata a lei. Il gusto preferito di Maurizio? Rigorosamente cioccolato.

E quella passione sfrenata per i dolci, che, però, per problemi di salute non poteva più mangiare da anni, lo ha portato a escogitare dei trucchetti negli anni, come quello di nascondere biscotti e caramelle nei posti più impensabili come il portaocchiali.

"Gli ho appena beccato cinque caramelle Rossana e tre Nutella Biscuits nascosti nel portaocchiali - raccontava Maria nel 2021 in un'intervista con Oggi -. Solo che lui nega. Sostiene che non fossero nascosti".