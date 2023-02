Lino Banfi rende omaggio a Maurizio Costanzo: "Ora lui e mia moglie staranno insieme"

"Voglio continuare a fare il comico sennò piangiamo tutti": parla così Lino Banfi dopo aver reso omaggio al feretro di Maurizio Costanzo presso la camera ardente allestita in Campidoglio. Per l'attore, che tre giorni fa ha perso l'adorata moglie Lucia Lagastra, quella di oggi è la prima uscita pubblica dopo il funerale dell'amata consorte e il ricordo di lei è stato presente anche nelle dichiarazioni di profonddo dolore per la scomparsa dell'amico Maurizio. "Stanno morendo quasi tutti e Maurizio con la sua galanteria che lo distingueva avrà fatto passare prima mia moglie. Ora staranno insieme", ha aggiunto Banfi che ha sostato davanti alla bara per qualche minuto di raccoglimento insieme alla figlia Rosanna.

"In questi giorni gira un video che avevamo fatto io e Maurizio" - ha aggiunto - "Intorno agli anni ‘90 facevamo i vecchietti. Lui mi diceva, scherzando, ‘A Li', tu morirai prima di me perché hai due anni in più di me’. ‘E chi l’ha detto?’, gli rispondevo. Ma come è strano il destino. In questi giorni è morta anche mia moglie".