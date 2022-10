Salta il Maurizio Costanzo Show, il conduttore non sta bene: ospiti a casa

La seconda puntata del Maurizio Costanzo Show è saltata a causa di un'indisposizione di Maurizio Costanzo. Come fa sapere TvBlog, a poche ore dalla registrazione dell'appuntamento prevista per il pomeriggio di venerdì 7 ottobre, agli ospiti chiamati per presenziare al celebre talk è stata comunicata la necessità di cambiare i programmi. Lo stop comporterà la modifica del palinsesto notturno di Canale 5 che, dopo la prima serata con la messa in onda della fiction Viola come il mare, potrebbe trasmettere un film. Sull'indisposizione del giornalista e conduttore 84enne non è stato aggiunto nessun ulteriore dettaglio.

Resta invece regolarmente nel palinsesto S’è fatta notte, il programma della terza serata di Rai 1 che Costanzo conduce con Pino Strabioli il lunedì, dal momento che sono state già registrate diverse puntate e, come tali, andranno regolarmente in onda.

Gli ospiti del Maurizio Costanzo Show

Nella seconda puntata del Maurizio Costanzo Show al teatro dei Parioli di Roma erano attesi l'imprenditore ed editore di La7 Urbano Cairo, l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, Alberto Matano, Ricky Tognazzi e Patty Pravo. Tra gli argomenti che sarebbero stati trattati, tra gli altri, anche il Grande Fratello Vip e il "caso Bellavia" grazie alla partecipazione di Sonia Bruganelli. Incerto al momento se gli interventi verranno recuperati tutti o solo in parte nelle prossime puntate.