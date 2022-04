"Maurizio Costanzo Show" fa 40 anni: la lettera di Piersilvio Berlusconi e gli ospiti di puntata

Ad aprire la prima puntata del "Maurizio Costanzo Show" un messaggio di Piersilvio Berlusconi, Vicepresidente Esecutivo e Amministratore Delegato del Gruppo Mediaset e Presidente e Amministratore Delegato di R.T.I., a Costanzo. Sulle inconfondibili note di “Se Penso a Te” composta dal Maestro Franco Bracardi, domani mercoledì 27 aprile 2022 il giornalista, anchorman autore, sceneggiatore teatrale e cinematografico, scrittore, talent scout, conduttore televisivo e radiofonico e maestro del giornalismo, il Mautizio Costanzo Show festeggia i 40 anni del suo storico talk show con una puntata speciale, in onda in seconda serata su Canale 5.

Il testo della lettera

"Carissimo Maurizio, celebrare i 40 anni del Costanzo Show è per me e per tutta Mediaset un grandissimo onore. Con il tuo lavoro e il tuo impegno, hai lasciato un segno indelebile nella storia del giornalismo e di tutta la televisione italiana. Anche per me la tua vicinanza e i tuoi consigli sono stati di grande valore. Quante sfide abbiamo affrontato insieme ma, caro Maurizio, ricordo anche il nostro entusiasmo e le nostre risate insieme. Oggi hai ancora la stessa passione e la stessa professionalità con un'esperienza davvero infinita. Grazie Maurizio, grazie da parte di tutta Mediaset. Grazie di cuore da parte mia. Ti voglio bene." scrive Piersilvio.

Gli ospiti

Tra gli ospiti della puntata:

Mara Venier

Michele Santoro

Enrico Mentana

Carlo Conti

Enrico Papi

Drusilla Foer

Giuseppe Cruciani

Eva Robin's

Gabriella Germani

Il prof Francesco Vaia

La banda musicale della polizia

La storia del Maurizio Costanzo Show

Nelle precedenti 4465 puntate MC ha raccontato e continua a raccontare la storia e la società del nostro Paese. Sul palco di questa prima puntata a celebrare Maurizio Costanzo e il quarantesimo del Costanzo Show: l’amata conduttrice Mara Venier, il giornalista Michele Santoro, che nel 1991 insieme a Costanzo ha condotto la maratona evento Mediaset-Rai contro la mafia, il Direttore del Tg La7 Enrico Mentana, che nel 1998 ha intervistato con Costanzo nello speciale “I tre tenori” i pionieri della Tv Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello, i conduttori televisivi Carlo Conti ed Enrico Papi, l’attrice e regista teatrale Drusilla Foer, il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani con tanto di lavagna, l’attrice transgender Eva Robin’s, che è stata ospite della prima puntata del talk trasmessa il 14 settembre 1982, l’attrice comica Gabriella Germani, il Prof. Francesco Vaia, Direttore Generale dell’Istituto Spallanzani di Roma e la Banda musicale della Polizia.

Dopo 12 anni si torna dove tutto ebbe inizio, si torna al Teatro Il Parioli, si torna in TV e si trasmette da via Giosue’ Borsi in Roma. Era il settembre del 1982 quando nello storico teatro romano si è aperto per la prima volta il sipario sul Maurizio Costanzo Show, la cui prima puntata andò in onda il 14 settembre su Rete4, prima di passare nel ‘98 sulla rete Ammiraglia Mediaset. Un appuntamento da quel giorno diventato immancabile per gli italiani e che puntata dopo puntata, edizione dopo edizione, ha cambiato per sempre il modo di intendere la televisione. È a Maurizio Costanzo che si deve la nascita del genere talk show nel nostro Paese con Bontà loro grazie ad Angelo Guglielmi allora Direttore di Raiuno. Ed è sempre Costanzo ad aver inventato e sviluppato la commistione di generi mischiando informazione e intrattenimento -cosiddetto infotainment- alto e basso, ospiti illustri e gente comune, ribattezzato da Costanzo “fritto misto”.

Sul palco del Maurizio Costanzo Show in 40 anni si sono succeduti quasi 50 mila ospiti, tra questi imperdibili gli incontri con grandi personaggi del mondo della politica come Giulio Andreotti, Francesco Cossiga, Giovanni Spadolini, Silvio Berlusconi, Massimo D’Alema, Achille Occhetto, i magistrati Borsellino e Falcone attori del calibro di Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Monica Vitti, Paolo Villaggio, Paola Borboni, Massimo Troisi, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Sophia Loren, Franca Rame, Walter Chiari, Virna Lisi, Alberto Sordi, Gina Lollobrigida, Leo Gullotta, Gigi Proietti…straordinari artisti come “il Maestro” Carmelo Bene, lo scrittore Andrea Camilleri, le grandi poetesse Alda Merini e Fernanda Pivano, illustri personaggi dell’informazione come Eugenio Scalfari, Bruno Vespa, Giovanni Floris, Enrico Mentana …e ancora i pilastri della televisione italiana Sandra Mondaini con Raimondo Vianello, Mike Bongiorno, Fiorello, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Mara Venier, Carlo Conti… i premi Nobel Michail Gorbaciov e Dario Fo. Sono tanti gli altri personaggi che sono partiti da quel palco per mostrare per la prima volta il loro talento per poi abbracciare il successo, tra gli altri Vittorio Sgarbi, Platinette, Giampiero Mughini e Stefano Zecchi, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Ricky Memphis, Gioele Dix, David Riondino, Enrico Brignano, Dario Vergassola, Claudio Bisio… E ancora grazie al Maurizio Costanzo Show, gli italiani sono stati sensibilizzati su temi a cui il talk ha dato risonanza raccontando importanti campagne sociali e civili, come quella a favore dell’organizzazione non governativa Emergency di Gino Strada, le grandi battaglie per i diritti di Marco Pannella prima e di Marco Cappato dopo, la denuncia contro la Mafia, le campagne ambientaliste e quelle per proteggere le condizioni dei malati mentali e la lotta a favore dei diritti della comunità Lgbt. Uno show rivoluzionario per forma e per contenuti, capace di far luce in modo inedito su argomenti chiave della società: informazione, politica, attualità, cinema, arte e comicità.