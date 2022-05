Maurizio Costanzo Show, ospiti e anticipazioni della terza puntata

Dopo l’infuocata puntata della scorsa settimana, il Maurizio Costanzo Show offre, oggi 11 maggio, un altro appuntamento ricco di celebrità. Come ad esempio Manuel Bortuzzo e Aldo Montano, diventati grandi amici nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Roby Facchinetti, leggenda dei Pooh, e Lino Banfi, un attore che ha saputo mettere d’accordo più generazioni di spettatori. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Maurizio Costanzo Show: ospiti e anticipazioni

Il Maurizio Costanzo Show è reduce da giornate di fuoco, come non gli accadeva da molti anni. La puntata andata in onda mercoledì 4 maggio ha visto il furioso litigio fra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi. Il motivo di discussione è stato il divieto di partecipazione a eventi per gli artisti e gli atleti russi: dalle parole i due sono arrivati alle mani, alzando un polverone di commenti e polemiche. Con l’accaduto ancora in fase di elaborazione, nel nuovo appuntamento del suo show, Costanzo ospita al Teatro Parioli un’altra batteria di celebrità. Si parte con gli sportivi Aldo Montano e Manuel Bortuzzo: reduci dall’esperienza del Grande Fratello Vip 6, i due hanno stretto all’interno della casa un’amicizia che, a quanto pare, sopravvive forte anche al di fuori degli studi televisivi. Tra gli altri volti presenti troviamo: Lino Banfi, da L’allenatore nel pallone a Un medico in famiglia, un attore per tutte le stagioni; Giovanna Ralli, grande Signora del nostro cinema, fresca vincitrice del David di Donatello alla carriera; Amanda Lear, che con arguzia e umorismo di rado è banale; Roby Facchinetti, celebre voce dei Pooh; Enrico Papi, proveniente dalla non fortunata esperienza con il programma Big Show; Arisa, tra le cantanti più amate del panorama musicale italiano. Chiudono la carrellata i conduttori Paola Barale e Alessandro Sakara.

Dove vederlo in tv e in streaming (mercoledì 11 maggio)

La terza puntata stagionale del Maurizio Costanzo Show va in onda stasera, 11 maggio, alle 23.50 su Canale 5 e in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.