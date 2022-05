Maurizio Costanzo Show: ospiti e anticipazioni della seconda puntata

L’edizione del quarantesimo anniversario del Maurizio Costanzo Show promette puntate ricche di ospiti prestigiosi. La serata segna la celebrazione della coppia formata da Lorella Cuccarini e Marco Columbro. Tra gli altri ospiti Al Bano, Iva Zanicchi, Paolo Bonolis e Vittorio Sgarbi (protagonista di una rissa con Giampiero Mughini). Scopriamo tutte le anticipazioni di questo secondo appuntamento stagionale.

Maurizio Costanzo Show: ospiti e anticipazioni

Per il Maurizio Costanzo Show il 2022 è un anno molto speciale: quello del quarantesimo anniversario. Dopo la puntata della scorsa settimana, caratterizzata da un aspro diverbio fra Michele Santoro ed Enrico Mentana, per questo secondo appuntamento stagionale lo show propone un parterre di ospiti d’eccezione. A cominciare dalla collaudata coppia formata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, tra i volti simbolo di Mediaset e impegnati con il quiz preserale Avanti un altro!; presenti, inoltre, tutti gli altri personaggi del loro programma preserale, da Miss Claudia alla Bonas. Per la sezione musicale interviene Iva Zanicchi, in gara all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Voglio amarti, e Al Bano Carrisi con la figlia Jasmine, che parleranno della volontà della ragazza di cimentarsi nel mondo della musica. Ritroviamo poi la coppia formata da Lorella Cuccarini e Marco Columbro, intenti a celebrare i trent'anni dalla loro prima apparizione a Buona Domenica. Tra gli altri ospiti, il campione di arti marziali miste Alessio Sakara, noto al pubblico della rete per essere uno dei conduttori di Tu Sì Que Vales, Giuseppe Cruciani, Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi, che propone pillole di storia dell’arte.

Dove vederlo in tv e in streaming (mercoledì 4 maggio)

La seconda puntata stagionale del Maurizio Costanzo Show va in onda stasera, 4 maggio, alle 23.40 su Canale 5 e in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.