Maurizio Costanzo Show: gli ospiti della quinta puntata (25 maggio 2022)

Il Maurizio Costanzo Show, longevo programma di Canale 5, accoglie di settimana in settimana, celebrità del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura. In questa quinta puntata stagionale calcano il palco del Teatro Parioli Amadeus, Adriano Panatta, Enrico Brignano e Francesco Rutelli. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata, in onda alle 23.50.

Maurizio Costanzo Show: ospiti e anticipazioni

Tra i simboli della televisione italiana, nel corso delle ultime settimane il Maurizio Costanzo Show ha fatto parlare di sé: d’altra parte i 40 anni di messa in onda sono un traguardo che ben pochi programmi possono vantare. Anche questa quinta puntata stagionale ospita celebrità provenienti dai più svariati mondi: è il caso di Adriano Panatta, campione del nostro tennis, protagonista in questo periodo della docuserie di Sky Atlantic “Una squadra”, dove si racconta la vittoria italiana della Coppa Davis (Cile, 1976). O di Amadeus, che parlerà dell’ultimo trionfale Festival di Sanremo e, in generale, della sua ricca carriera. Altro ospite atteso è Enrico Brignano, tra gli assi della risata Made in Italy. Per lo spazio musicale interviene Tommaso Paradiso: ex leader del gruppo The Giornalisti, nel 2022 è uscito il suo album da solista dal titolo “Space Cowboy”. Sul palco del Parioli vedremo anche Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma; Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri; la conduttrice Giorgia Ventrurini; la showgirl Manila Nazzaro; la modella e influencer Sara Croce; il cardiochirurgo Alessandro Castiglioni; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro Nicola Gratteri; Giuseppe Cruciani, con la sua lavagna dei buoni e dei cattivi.

In occasione del trentennale della strage di Capaci, è previsto anche un ricordo del grande magistrato Giovanni Falcone.

Dove vederlo in tv e in streaming (mercoledì 25 maggio)

La quinta puntata stagionale del Maurizio Costanzo Show va in onda stasera, 25 maggio, alle 23.50 su Canale 5 e in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.