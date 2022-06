Maurizio Costanzo Show: ospiti e anticipazioni della sesta (e ultima) puntata

Quest’anno il Maurizio Costanzo Show ha spento le sue 40 candeline. Oggi, 1° giugno, va in onda la sesta e ultima puntata di questa edizione che, data la longevità, è destinata a restare negli annali della televisione. Tra gli ospiti della serata il duo comico Pio e Amedeo, Stefano De Martino, Barbara Palombelli e, in collegamento, Fabio Fazio. Scopriamo le anticipazioni della serata.

Maurizio Costanzo Show: ospiti e anticipazioni

Sesta e ultima puntata stagionale del Maurizio Costanzo Show, giunto alla sua quarantesima edizione. Un anniversario speciale, proprio di pochi show televisivi, che il padrone di casa ha voluto festeggiare di settimana in settimana con ospiti speciali e momenti da ricordare. Il teatro Parioli in Roma accoglie anche questa sera molte celebrità del nostro panorama televisivo (e non solo): Pio e Amedeo, a inizio anno protagonisti del film “Belli ciao” e tra pochi mesi in tv nella nuova edizione di “Emigrantes”; Franco Gabrielli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio Dei Ministri; il conduttore Piero Chiambretti; il professor Francesco Vaia, direttore generale dello Spallanzani di Roma; il conduttore Stefano De Martino; la conduttrice Caterina Balivo con suo marito, l’editore Guido Maria Brera; la giornalista e conduttrice Barbara Palombelli; l’attrice Maria Monsè; la showgirl e modella Sara Croce; Giuseppe Cruciani, con la lavagna dei Buoni e dei Cattivi. Per finire, interviene in collegamento un ospite speciale: Fabio Fazio, reduce dalle fatiche di “Che tempo che fa” (Rai 3).

Dove vederlo in tv e in streaming (mercoledì 1° giugno)

La sesta (e ultima) puntata stagionale del Maurizio Costanzo Show va in onda stasera, 1° giugno, alle 23.45 su Canale 5 e in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.